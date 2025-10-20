Handelsumsatz zwischen Aserbaidschan und Georgien übersteigt in diesem Jahr 970 Millionen US-Dollar

Tiflis, 20. Oktober, AZERTAC

Von Januar bis September 2025 belief sich der Handel zwischen Aserbaidschan und Georgien auf 970,6 Millionen US-Dollar. Nach Angaben des georgischen Nationalen Statistischen Amts entspricht dies einem Anstieg von 1,43 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Im Berichtszeitraum belegte Aserbaidschan mit einem Anteil von 5,2 Prozent den sechsten Platz am gesamten Außenhandelsumsatz Georgiens – hinter der Türkei, den Vereinigten Staaten, Russland, China und Kirgisistan.

Georgien exportierte Waren im Wert von 529,9 Millionen US-Dollar nach Aserbaidschan, was einem Rückgang von 2,6 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Aserbaidschan lag damit auf Platz vier unter Georgiens wichtigsten Exportpartnern – nach Kirgisistan, Kasachstan und Russland – und hatte einen Anteil von 10,3 Prozent an Georgiens Gesamtexporten.

Die Importe aus Aserbaidschan nach Georgien stiegen im Jahresvergleich um 6,4 Prozent und erreichten 440,7 Millionen US-Dollar. Mit einem Anteil von 3,3 Prozent war Aserbaidschan Georgiens siebtgrößter Importpartner – nach den Vereinigten Staaten, der Türkei, China, Russland, Deutschland und dem Vereinigten Königreich.

Khatayi Azizov