Präsident Kassym-Schomart Tokajew: Kasachstan und Aserbaidschan streben an, bilaterales Handelsvolumen in naher Zukunft auf 1 Milliarde US-Dollar zu steigern

Baku, 21. Oktober, AZERTAC

„Kasachstan und Aserbaidschan verfolgen das Ziel, ihr bilaterales Handelsvolumen in naher Zukunft auf 1 Milliarde US-Dollar zu erhöhen“, sagte der Präsident Kasachstans, Kassym-Schomart Tokajew, in einer gemeinsamen Presseerklärung mit dem Präsidenten Aserbaidschans Ilham Aliyev.

Er fügte hinzu: „Es ist erfreulich, dass das umfassende Programm zur Entwicklung der bilateralen Zusammenarbeit zwischen Kasachstan und Aserbaidschan planmäßig umgesetzt wird. Während der Gespräche wurde besonderes Augenmerk auf den Ausbau der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen gelegt, und es wurde vereinbart, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um das Handelsvolumen in naher Zukunft zu verdoppeln und auf 1 Milliarde US-Dollar zu steigern.“