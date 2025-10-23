Real setzt CL-Erfolgsserie fort - Chelsea furios
Baku, 23. Oktober, AZERTAC
Real Madrid hat seine Erfolgsserie in der Champions League fortgesetzt und sich mit einem weiteren Sieg für den Clásico aufgewärmt.
Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso besiegte Juventus Turin mit 1:0 (0:0) und setzte sich damit in der Spitzengruppe der Ligaphase fest.
Jude Bellingham (58. Minute) erzielte den entscheidenden Treffer und sorgte damit für die optimale Vorbereitung auf das Topspiel am Sonntag gegen den FC Barcelona in der spanischen Liga.
Deutlich leichter als Real tat sich der FC Chelsea, der Ajax Amsterdam im heimischen Stadion mit 5:1 (4:1) abfertigte.
Marc Guiu (18.), Moisés Caicedo (27.), Enzo Fernández (45./Foulelfmeter), Estêvão (45.+6/Foulelfmeter) und Tyrique George (48.) trafen für die Engländer, die von einer frühen Roten Karte gegen Amsterdams Kenneth Taylor (15.) profitierten.
Dem ehemaligen Bundesliga-Profi Wout Weghorst (33./Foulelfmeter) gelang nur das zwischenzeitliche Anschlusstor.
Lange in Überzahl spielte auch Sporting Lissabon, das sich einen späten 2:1 (0:1)-Sieg gegen Olympique Marseille erkämpfte.
