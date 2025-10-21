Parlamentsvorsitzenden Aserbaidschans und Armeniens in Genf abgehalten

Baku, 21. Oktober, AZERTAC

Am 21. Oktober fand im Rahmen der 151. Versammlung der Interparlamentarischen Union in Genf ein bilaterales Treffen der Parlamentsvorsitzenden von Aserbaidschan und Armenien statt.

Wie die Abteilung für Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Nationalversammlung gegenüber AZERTAC mitteilte, begrüßten die Parlamentsvorsitzenden in den geführten Gesprächen die beim Washingtoner Gipfel erzielten Vereinbarungen sowie die ergriffenen Maßnahmen zur Normalisierung der Beziehungen.

Sie betonten die Bedeutung der Fortsetzung eines konstruktiven Dialogs und erklärten ihre Bereitschaft, Maßnahmen zur Vertrauensbildung auf Parlamentsebene zu unterstützen.