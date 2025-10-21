Parlamentsvorsitzenden Aserbaidschans und Armeniens in Genf abgehalten
Baku, 21. Oktober, AZERTAC
Am 21. Oktober fand im Rahmen der 151. Versammlung der Interparlamentarischen Union in Genf ein bilaterales Treffen der Parlamentsvorsitzenden von Aserbaidschan und Armenien statt.
Wie die Abteilung für Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Nationalversammlung gegenüber AZERTAC mitteilte, begrüßten die Parlamentsvorsitzenden in den geführten Gesprächen die beim Washingtoner Gipfel erzielten Vereinbarungen sowie die ergriffenen Maßnahmen zur Normalisierung der Beziehungen.
Sie betonten die Bedeutung der Fortsetzung eines konstruktiven Dialogs und erklärten ihre Bereitschaft, Maßnahmen zur Vertrauensbildung auf Parlamentsebene zu unterstützen.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Ölpreis an Börsen steigt
- [12:48]
Preis von Azeri Light sinkt
- [11:40]
Aserbaidschans Verteidigungsminister besucht Usbekistan
- 20.10.2025 [20:12]
Mitarbeitende im Statistikbereich Aserbaidschans mit Orden ausgezeichnet
- 20.10.2025 [18:18]
Aserbaidschan beim türkischen Festival in Washington präsentiert
- 20.10.2025 [18:10]
Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 43 US-Dollar gestiegen
- 20.10.2025 [17:22]
Aserbaidschanische Judokas steigen in der Weltrangliste auf
- 20.10.2025 [16:52]
EU will bis Ende 2027 ganz auf russisches Gas verzichten
- 20.10.2025 [16:31]
Baku veranstaltet Seminar zum Thema „Energiesicherheit“
- 20.10.2025 [13:22]
Hongkong: Frachtmaschine rutscht über Landebahn ins Meer – zwei Tote
- 20.10.2025 [13:03]
In Khankendi findet Kooperationsforum aserbaidschanischer NGOs statt
- 20.10.2025 [11:58]
Ölpreise an Börsen gesunken
- 20.10.2025 [11:39]
Inter zieht an AS Rom und Neapel vorbei
- 19.10.2025 [15:58]
Aserbaidschanische Parlamentssprecherin zu Besuch in Genf
- 19.10.2025 [11:37]
Präsident Erdogan gratuliert Aserbaidschan
- 19.10.2025 [11:10]
Tischtennis-EM: Deutsche Frauen im Finale
- 18.10.2025 [20:49]
Bei der Lufthansa könnten 100 Inlandsflüge pro Woche wegfallen
- 18.10.2025 [19:24]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 18.10.2025 [19:14]
Besuch von Mehriban Aliyeva im Vatikan im Fokus internationaler Medien
- 18.10.2025 [19:05]
Preis von Azeri Light sinkt
- 18.10.2025 [15:22]
Aserbaidschan bei 6. Islamischer Arbeitsministerkonferenz in Doha vertreten
- 17.10.2025 [20:00]
Ausschreitungen: Notstand für Perus Hauptstadt angekündigt
- 17.10.2025 [19:00]
Aserbaidschanische Ringer treten bei U23-Weltmeisterschaften 2025 an
- 17.10.2025 [16:56]
Drei aserbaidschanische Ringer vertreten Aserbaidschan im Weltserie-Finale
- 17.10.2025 [16:53]
4. Sitzung des Asiatischen Kulturrats der ICAPP in Baku
- 17.10.2025 [14:29]
Aserbaidschan steigert Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen
- 17.10.2025 [13:42]
Japans Ex-Premier Murayama ist tot
- 17.10.2025 [13:15]
Aserbaidschans Kelagayi in Washington präsentiert
- 17.10.2025 [12:50]
Fotoausstellung „Explore Azerbaijan“ in Peru eröffnet
- 17.10.2025 [12:05]
Champions-League: Bayern-Frauen gewinnen 2:1 gegen Juventus Turin
- 17.10.2025 [11:40]
Ölpreise an den Weltbörsen gesunken
- 17.10.2025 [11:10]
Preis der aserbaidschanischen Ölsorte Azeri Light unter 64 Dollar gefallen
- 17.10.2025 [11:03]
Goldpreis ist auf dem Weltmarkt um 74 Dollar gestiegen
- 17.10.2025 [10:46]