Außenminister Estlands besucht Märtyrerallee in Baku

Baku, 22. Oktober, AZERTAC

Am 22. Oktober hat eine Delegation um den Außenminister der Republik Estland Margus Tsahkna die Allee der Märtyrer in Baku besucht.

Die Delegation gedachte hier der tapferen und heldenhaften Söhne des aserbaidschanischen Volkes, die sich für die Freiheit und territoriale Integrität des Landes geopfert haben. Man legte am Denkmal ”Ewiges Feuer“ einen Kranz nieder. Die estnische Delegation hat vom höchsten Punkt der Stadt die Ansichten von Baku genossen. Man informierte über die Bau- und Sanierungsarbeiten, die in der Hauptstadt Baku durchgeführt werden.