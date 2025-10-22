Aserbaidschanischer griechisch-römischer Ringer ist Weltmeister

Baku, 22. Oktober, AZERTAC

Der aserbaidschanische griechisch-römische Ringer Ziya Babaschov hat bei der U23-Weltmeisterschaft in Novi Sad, Serbien, den Titel des Weltmeisters errungen.

Im Finale der 63-kg-Gewichtsklasse besiegte Babaschov den moldauischen Ringer Vitaly Eremenko und sicherte sich damit die Goldmedaille.