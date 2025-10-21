Präsident Ilham Aliyev: Kasachstan bewegt sich entschlossen in Richtung Entwicklung und Modernisierung
Baku, 21. Oktober, AZERTAC
„Kasachstan schreitet entschlossen auf dem Weg zur Entwicklung und Modernisierung voran“, erklärte der Präsident Aserbaidschans, Ilham Aliyev, in einer gemeinsamen Presseerklärung mit dem Präsidenten Kasachstans, Kassym-Schomart Tokajew.
„Die in den vergangenen Jahren unter der Führung von Präsident Tokajew durchgeführten Reformen, der Fokus auf Modernisierung sowie die Entwicklung moderner Technologien, einschließlich Künstlicher Intelligenz, zeigen deutlich, dass Kasachstan sich entschlossen in Richtung Entwicklung und Modernisierung bewegt“, betonte Aliyev und hob zugleich hervor, dass auch das internationale Ansehen Kasachstans zunehmend an Stärke gewinnt.
