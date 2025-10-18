Tischtennis-EM: Deutsche Frauen im Finale
Baku, 18. Oktober, AZERTAC
Bei der Tischtennis-Europameisterschaft in Kroatien hat die deutsche Frauen-Mannschaft das Endspiel erreicht. Die Männer schieden dagegen im Halbfinale aus. Benedikt Duda, Patrick Franziska und Dang Qiu verloren im kroatischen Zadar mit 1:3 gegen den EM-Favoriten Frankreich.
Bei den Frauen gewannen Sabine Winter, Annett Kaufmann und Nina Mittelham im Halbfinale mit 3:0 gegen Portugal. Im Finale am Sonntag soll der zehnte EM-Titelgewinn folgen. Winter besiegte zum Auftakt Portugals 46 Jahre alte Topspielerin Fu Yu in 3:2 Sätzen. Junioren-Weltmeisterin Kaufmann schlug im Anschluss mit Shao Jieni eine weitere gebürtige Chinesin mit 3:1. Den dritten Punkt holte Mittelham gegen Matilde Pinto (3:1).
Am Sonntag treffen die Spielerinnen von Bundestrainerin Tamara Boros im Endspiel auf Rumänien oder die Niederlande. Sollten die deutschen Frauen in Zadar den dritten Finalsieg in Serie schaffen, wären sie mit zehn EM-Triumphen Rekord-Europameisterinnen vor Ungarn.
