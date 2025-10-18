Besuch von Mehriban Aliyeva im Vatikan im Fokus internationaler Medien

Baku, 18. Oktober, AZERTAC

Der offizielle Besuch der Ersten Vizepräsidentin Aserbaidschans, Mehriban Aliyeva, im Vatikan wurde weltweit medial aufmerksam verfolgt.

Am 17. Oktober traf sie Papst Leo XIV. und betonte die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem Hejdar Aliyev-Stiftung und dem Vatikan in den Bereichen Restaurierung, Forschung und Kulturaustausch. Beide Seiten zeigten sich an einer Vertiefung der Beziehungen interessiert.

Papst Leo XIV. lobte Aserbaidschans Beitrag zum interreligiösen Dialog und bedankte sich für die Unterstützung beim Bau einer zweiten katholischen Kirche in Baku.

Mehriban Aliyeva traf auch Kardinal Pietro Parolin, mit dem sie über den Friedensprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien sowie über kulturelle Kooperationen sprach.

Am 16. Oktober nahm Frau Aliyeva zudem an der feierlichen Eröffnung der restaurierten Katakomben von Commodilla in Rom– ein gemeinsames Projekt der Hejdar Aliyev-Stiftung und des Vatikan teil.