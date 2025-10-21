Präsident Ilham Aliyev: Eröffnung des Sangesur-Korridors möglicherweise bis Ende 2028

Baku, 21. Oktober, AZERTAC

„Die Eröffnung des Sangesur-Korridors könnte bis Ende 2028 erfolgen“, erklärte der Präsident Aserbaidschans, Ilham Aliyev, in einer gemeinsamen Presseerklärung mit dem Präsidenten Kasachstans, Kassym-Schomart Tokajew.

„Zusätzlich zu all den Projekten, die wir derzeit planen und umsetzen, besitzt das Vorhaben Sangesur-Korridor ein enormes Potenzial. Innerhalb Aserbaidschans werden sämtliche Arbeiten an der Straßen- und Eisenbahninfrastruktur bis Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein. Wir hoffen, dass auch in den anderen beteiligten Ländern die Arbeiten in ähnlichem Tempo voranschreiten. In diesem Fall könnte die Eröffnung des Sangesur-Korridors bis Ende 2028 realisiert werden“, betonte Aliyev.