Aserbaidschanische Judokas nehmen an Islamischen Spielen der Solidarität2025 in Riad teil

Baku, 23. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschanische Judo-Kämpfer werden bei den 6. Islamischen Spielen der Solidarität in Riad, Saudi-Arabien, ihr Können unter Beweis stellen.

Aserbaidschan tritt mit einem zwölfköpfigen Judoteam in den Männer- und Frauenkategorien an.

An den Judo-Wettbewerben, die vom 8. bis 10. November ausgetragen werden, werden Athleten aus mehr als 30 Ländern teilnehmen.