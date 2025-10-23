Amerikanischer Experte: Abkommen zwischen Aserbaidschan und Armenien wird Konflikt im Südkaukasus beenden
Washington, 23. Oktober, AZERTAC
Dieses Abkommen (das Aserbaidschan-Armenien-Abkommen) wird mittelfristig den Konflikt lösen, der die vollständige Integration des Südkaukasus behindert.
Wie AZERTAC berichtet, sagte dies Ilan Berman, Vizepräsident des American Foreign Policy Council, in seiner Rede bei der Konferenz „Die USA im Südkaukasus: Neue strategische Chancen abstecken“ in Washington.
Er erklärte, dass es jetzt wirklich um eine regionale Zusammenarbeit zwischen Zentralasien und dem Südkaukasus gehe.
„Durch dieses Abkommen ist ein neues Interesse am Südkaukasus entstanden“, fügte er hinzu.
Malahat Najafova
Sonderkorrespondentin von AZERTAC
Washington
