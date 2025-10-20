Aserbaidschanische Taekwondo-Kämpfer kämpfen bei Weltmeisterschaft 2025 in Wuxi um Medaillen

Baku, 20. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschanische Kämpfer werden bei den Taekwondo-Weltmeisterschaften 2025, die vom 24. bis 30. Oktober in Wuxi, China, stattfinden, ihr Können unter Beweis stellen.

Die Weltmeisterschaften 2025 in Wuxi werden voraussichtlich Geschichte schreiben mit einer Rekordteilnahme von 991 Athleten aus 179 Ländern sowie der Delegation der Neutralen Einzelsportler (AIN), der World Taekwondo-Delegation und dem Flüchtlingsteam (TRT).

Aserbaidschans Hoffnungen ruhen auf neun Kämpfern.