Konferenz in Baku: Fokus auf Innovation und wirtschaftliche Transformation

Baku, 11. Juni, AZERTAC

In Baku hat am Donnerstag die Konferenz „TECHNOVATION – Wissenschaft und Innovation als Motor einer nachhaltigen wirtschaftlichen Transformation“ begonnen.

Die Veranstaltung wird von der Amerikanischen Handelskammer in Aserbaidschan (AmCham Azerbaijan) organisiert und von Philip Morris International unterstützt. Teilnehmen sind Vertreter staatlicher Behörden, internationaler Organisationen, der Wirtschaft sowie Expertenkreise.

Zu den Rednern gehören unter anderem Dayanat Sadullayev, Präsident von AmCham Azerbaijan, sowie Hüseyn Hüseynov, Berater des aserbaidschanischen Wirtschaftsministers.

Im Mittelpunkt der Konferenz stehen die Rolle von Wissenschaft, Innovation und modernen Technologien für das Wirtschaftswachstum, die Diversifizierung der Wirtschaft sowie die digitale Transformation und nachhaltige Entwicklung.

Geplant sind zudem Panels zur wirtschaftlichen Transformation und zur Anwendung innovativer Lösungen im Unternehmenssektor sowie zum internationalen Erfahrungsaustausch.