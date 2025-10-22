Ölpreis an Börsen legt weiter zu

Baku, 22. Oktober, AZERTAC

Die Ölpreise legen an Börsen zu, wie AZERTAC mitteilte.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 62,42 US-Dollar. Das waren 1,1 US-Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,07 US-Dollar auf 58,31 Dollar.