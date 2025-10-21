Präsident Aliyev: Eine neue Friedensära beginnt zwischen Aserbaidschan und Armenien

Baku, 21. Oktober, AZERTAC

„Eine neue Friedensära hat zwischen Aserbaidschan und Armenien begonnen“, erklärte Präsident Aliyev bei der zweiten Sitzung des Obersten Zwischenstaatlichen Rates zwischen Aserbaidschan und Kasachstan.

„Heute beginnt, oder ich möchte sogar sagen, eine neue Etappe – die Etappe des Friedens zwischen Aserbaidschan und Armenien. Dass weniger als zwei Jahre nach den letzten militärischen Zusammenstößen die Einleitung eines Friedensabkommens erreicht wurde, zeigt, dass beide Länder einen hohen Grad an politischem Willen bewiesen haben“, betonte Aliyev.

Präsident Aliyev unterstrich zudem, dass die Rolle des US-Präsidenten Donald Trump bei der Förderung der Normalisierung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien die höchste Anerkennung verdient.