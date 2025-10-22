Präsident Ilham Aliyev empfängt Außenminister von Estland

Baku, 22. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev empfing am 22. Oktober den Außenminister der Republik Estland Margus Tsahkna.

Der estnische Außenminister gratulierte Präsident Ilham Aliyev zu den in Washington erzielten Fortschritten bei der Friedensagenda zwischen Aserbaidschan und Armenien. Der Staatschef dankte für die Glückwünsche und betonte die große Rolle von US-Präsident Donald Trump in diesem Prozess. Ilham Aliyev unterstrich die historische Bedeutung der in Washington erzielten Vereinbarungen und hob die Wichtigkeit einer Verkehrs- und Transitverbindung zwischen dem Kernland Aserbaidschans und seiner Region Nachitschewan hervor.

Der estnische Außenminister sagte, dass es ein wichtiger Schritt für die Normalisierung der Beziehungen zwischen Armenien und Aserbaidschan ist, dass Aserbaidschan erlaubt hat, Getreide aus Kasachstan nach Armenien durch sein Land zu transportieren. Er berichtete von seiner Ankunft mit einer großen Wirtschaftsdelegation und einem in Baku abgehaltenen Wirtschaftsforum, das zur Stärkung der wirtschaftlichen und handelsbezogenen Zusammenarbeit beitragen solle.

Margus Tsahkna betonte Estlands Unterstützung für die Beziehungen Aserbaidschans zur Europäischen Union und NATO und lobte die positive Entwicklung der Aserbaidschan-EU-Beziehungen. Präsident Aliyev erinnerte an seine Treffen mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, António Costa, und der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in Tirana und Kopenhagen, und wies auf neue Kooperationsmöglichkeiten in den Bereichen Energie und Transport hin.

Margus Tsahkna sprach auch seine Glückwünsche zur erfolgreichen Ausrichtung der COP29 in Aserbaidschan aus und betonte, dass die Veranstaltung wichtige Ergebnisse für die Weiterentwicklung der internationalen Klimaagenda erzielt habe.

Im Verlauf des Gesprächs tauschten die Seiten Meinungen zu gemeinsamen Interessen aus.