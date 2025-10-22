Internationale Reisende besuchen kulturelle und historische Stätten in Karabach und Ost-Sangesur

Latschin, 22. Oktober, AZERTAC

Die Reise einer Gruppe internationaler Reisender unter Leitung von Kolja Sporin, dem Vorsitzenden des Extreme Traveler International Congress (ETIC) nach Karabach und Ost-Sangesur setzt sich fort.

AZERTAC zufolge besuchten die Reisenden am ersten Tag ihrer Reise zunächst die Juma-Moschee in der Stadt Aghdam und besichtigten die Ruinen des Brotmuseums. Anschließend fand in Khankendi ein Treffen an der Universität Karabach statt, bei dem sie Informationen über die Aktivitäten und internationalen Verbindungen der Hochschule erhielten.

In Latschin besuchten die Gäste das Stadtzentrum und lernten die Yurd-Galerie sowie das Kreativzentrum „Gilabi Ceramics“ kennen. Dort wurden ihnen die Geschichte der Stadt, das kulturelle Erbe, traditionelle Handwerkskunst und moderne Infrastruktur vorgestellt.