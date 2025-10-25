Chefs der Sicherheitsdienste Georgiens und Aserbaidschans beraten über Zusammenarbeit

Tiflis, 25. Oktober, AZERTAC

In Tiflis fand ein Treffen zwischen dem Chef des Staatssicherheitsdienstes Georgiens, Mamuka Mdinaradze, und dem zu einem Besuch in diesem Land weilenden Chef des Staatssicherheitsdienstes der Republik Aserbaidschan, Generalobersten Ali Naghiyev, statt.

Wie die georgische Staatssicherheitsbehörde mitteilte, tauschten die Seiten während des Gesprächs Meinungen zu strategischen Partnerschaftsbeziehungen zwischen Georgien und Aserbaidschan sowie über künftige Initiativen zur weiteren Vertiefung der Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich aus.

Beide Seiten betonten die Wichtigkeit eines intensiveren Informations- und Erfahrungsaustauschs. Hervorgehoben wurde, dass die enge Kooperation zwischen den Sicherheitsdiensten beider Länder einen wichtigen Beitrag sowohl zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen als auch zur Wahrung von Frieden und Stabilität in der Region leistet. Auch die aktuellen Entwicklungen und bestehenden Herausforderungen in der Region standen im Mittelpunkt des Gesprächs.

Mamuka Mdinaradze dankte Ali Naghiyev für dessen Besuch in Georgien und unterstrich die Bedeutung dieses Treffens für die Zusammenarbeit der zuständigen Institutionen beider Staaten.

An dem Treffen im georgischen Staatssicherheitsdienst nahmen außerdem stellvertretende Leiter und Verantwortlichen der Strukturabteilungen beider Sicherheitsbehörden teil.

Nach dem Treffen legten Mamuka Mdinaradze und Ali Naghiyev Kränze am Denkmal des Nationalleaders Heydar Aliyev sowie am Denkmal für die im Kampf für die territoriale Integrität Georgiens gefallenen Helden nieder.