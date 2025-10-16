Aserbaidschan und Israel diskutieren Perspektiven der Gesundheitskooperation

Baku, 16. Oktober, AZERTAC

Der Gesundheitsminister Aserbaidschans, Teymur Musayev, traf mit dem israelischen Botschafter Ronen Krausz zusammen.

Im Mittelpunkt des Treffens standen der aktuelle Stand und die Entwicklungsmöglichkeiten der Zusammenarbeit im Gesundheitswesen zwischen Aserbaidschan und Israel. Beide Seiten betonten die Bedeutung gemeinsamer Projekte in der medizinischen Forschung, den Einsatz moderner Technologien, die Ausbildung von Fachkräften sowie die Digitalisierung des Gesundheitssystems.

Teymur Musayev bekräftigte das Interesse Aserbaidschans an fortschrittlichen israelischen Gesundheitspraktiken und hob die Wichtigkeit eines erweiterten Austauschs in diesem Bereich hervor. Er verwies auf umfangreiche Möglichkeiten zur Entwicklung direkter Verbindungen zwischen führenden medizinischen Zentren und Forschungsinstituten beider Länder.

Botschafter Ronen Krausz betonte die erfolgreich wachsende Freundschaft und Partnerschaft zwischen Israel und Aserbaidschan und bezeichnete die Kooperation im Gesundheitssektor als einen zentralen Bestandteil der bilateralen Beziehungen.

Darüber hinaus tauschten die Parteien Meinungen zu weiteren Themen von gegenseitigem Interesse aus.