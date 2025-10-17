Aserbaidschan bei 6. Islamischer Arbeitsministerkonferenz in Doha vertreten

Doha, 17. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschan hat an der 6. Konferenz der Arbeitsminister der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) in Doha teilgenommen. Der aserbaidschanische Minister für Arbeit und Sozialschutz der Bevölkerung Anar Aliyev sprach in seiner Rede Aserbaidschans aktive Rolle im Rahmen der OIC und verwies auf die Bedeutung des in Baku gegründeten OIC-Arbeitszentrums.

Er stellte zudem die jüngsten Sozialreformen des Landes vor und hob hervor, dass über 90 Prozent der Leistungen seines Ministeriums inzwischen digital angeboten werden. In Gesprächen mit Amtskollegen aus der Türkei, Saudi-Arabien und Jordanien wurden Erfahrungen im Bereich Arbeitsmarkt, soziale Sicherheit und Reformen ausgetauscht.