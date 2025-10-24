Präsident Wladimir Putin telefoniert mit Präsident Ilham Aliyev
Am 24. Oktober hat der Präsident der Russischen Föderation Wladimir Putin mit dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev telefoniert.
Die Präsidenten Aserbaidschans und Russlands erörtern aktuelle Fragen der bilateralen Zusammenarbeit. Als Fortsetzung ihres Treffens am 9. Oktober am Rande der Ratssitzung der GUS-Staatschefs in Duschanbe besprachen die Präsidenten Aserbaidschans und Russlands eine Reihe von aktuellen Themen, die auf der bilateralen Tagesordnung stehen.
Die Staatsoberhäupter bekräftigten ihr gegenseitiges Interesse für die Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen sowie an der Umsetzung gemeinsamer Projekte in den Bereichen Energie und Transportlogistik.
Im Laufe des Telefongesprächs erörterte man Fragen der regionalen Zusammenarbeit und der internationalen Lage.
Die Präsidenten vereinbarten, den Kontakt auf verschiedenen Ebenen fortzusetzen.
