Zweites Treffen des Obersten Rates für zwischenstaatliche Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Kasachstan in Astana AKTUALISIERT VIDEO

Astana, 21. Oktober, AZERTAC

Am 21. Oktober fand in Astana das zweite Treffen des Obersten Rates für zwischenstaatliche Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Kasachstan mit Teilnahme des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und des Präsidenten der Republik Kasachstan, Kassym-Schomart Tokajew, statt.

Der Präsident von Kasachstan hielt zuerst eine Rede.

Rede von Präsident Kassym-Jomart Tokajew

-Lieber Ilham Heydar oglu, geehrte Kolleginnen und Kollegen,

zunächst möchte ich Sie erneut ganz herzlich zu Ihrem offiziellen Staatsbesuch in der Republik Kasachstan willkommen heißen. Dieser Besuch hat große, ja sogar entscheidende Bedeutung für die weitere Entwicklung unserer strategischen Partnerschaft, unserer verbündeten Beziehungen und letztlich für die Festigung der Freundschaft zwischen unseren brüderlichen Völkern und Staaten.

Ich heiße Sie zur zweiten Sitzung des Obersten Rates für zwischenstaatliche Zusammenarbeit willkommen. Dieses Format der Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern unterstreicht den besonderen Status der kasachisch-aserbaidschanischen Beziehungen, die auf einer Grundlage von Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung beruhen. Der Rat dient als wirksame Plattform für die Entwicklung koordinierter Entscheidungen in allen Bereichen unserer bilateralen Zusammenarbeit.

Aserbaidschan ist für Kasachstan ein besonderes Land und ein brüderlicher Staat. Wir sind durch gemeinsame historische Wurzeln, ein reiches geistiges und kulturelles Erbe und letztlich durch eine gemeinsame Mentalität, Weltanschauung und Sichtweise auf die Entwicklung der Lage verbunden. Auf diesem unerschütterlichen Fundament entwickeln wir erfolgreich unsere vielfältige Zusammenarbeit.

Lieber Ilham Heydar oglu, ich messe Ihrem Staatsbesuch außergewöhnliche Bedeutung bei. Im Grunde genommen haben wir bereits einen Meinungsaustausch in einer sehr offenen und zwanglosen Atmosphäre begonnen. Und ich freue mich sehr, dass wir in allen wichtigen Fragen auf der Tagesordnung – sei es die bilaterale Zusammenarbeit oder die internationalen Beziehungen – gemeinsame Positionen finden. Zu diesem Thema werde ich heute auf der Pressekonferenz noch einmal ausführlich Stellung nehmen, da ich es für notwendig halte, meine Ansichten zu den von Ihnen geleisteten Aktivitäten und Arbeiten sowohl zugunsten Ihres Landes als auch zur Verbesserung der internationalen Lage zu teilen.

Es ist durchaus symbolisch, dass Ihr Besuch in dem Jahr stattfindet, in dem der 20. Jahrestag des Vertrags über strategische Partnerschaft und verbündete Beziehungen zwischen unseren Ländern begangen wird. In diesen Jahren haben wir einen aktiven politischen Dialog etabliert und einen soliden Rechtsrahmen für die fortgesetzte Entwicklung des Handels, der wirtschaftlichen, kulturellen und humanitären Zusammenarbeit geschaffen. Diese umfassende und konsequente Arbeit wird von den Bürgern unserer Länder voll unterstützt.

Lieber Ilham Heydar oglu, der aktuelle Stand der kasachisch-aserbaidschanischen Beziehungen auf hohem Niveau wäre ohne Ihren entschlossenen und kontinuierlichen Einsatz kaum in dieser Form möglich gewesen. Ich schätze Ihre fortwährende Unterstützung und Aufmerksamkeit für dieses Thema sehr hoch ein. Alle gegenwärtigen herausragenden Errungenschaften Aserbaidschans sind untrennbar mit Ihrer kreativen und starken Führung verbunden.

Ich möchte besonders die historische Bedeutung der Erklärung zur friedlichen Beilegung des Konflikts zwischen Aserbaidschan und Armenien hervorheben. Wie der US-Präsident Donald Trump zu Recht bemerkte, haben Sie, obwohl Sie in einer sehr starken Position waren, sich entschieden, ein so wichtiges Dokument zu unterzeichnen, was die besondere Stellung und das Vertrauen Aserbaidschans und des aserbaidschanischen Volkes unter Ihrer Führung in ihr Potenzial zeigt. Der starke politische Wille und die strategische Weitsicht, die Sie gezeigt haben, sind ein anschauliches Beispiel für einen klugen Umgang mit komplexen Problemen und Ihr Verantwortungsbewusstsein für das Schicksal künftiger Generationen. Zweifellos sind die zwischen den beiden Ländern erzielten Vereinbarungen ein Wendepunkt, der neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit in der gesamten Region und darüber hinaus eröffnet, davon bin ich überzeugt.

Wir freuen uns aufrichtig über die Erfolge des brüderlichen Aserbaidschans und wünschen ihm die erfolgreiche Verwirklichung seiner ehrgeizigen Ziele beim Aufbau eines starken und fortschrittlichen Staates. Es besteht kein Zweifel, dass diese Ziele unter Ihrer starken Führung erreicht werden.

Was unsere Beziehungen betrifft, so haben sie ein enormes Potenzial, und alles Notwendige für dessen volle Ausschöpfung ist bereits vorhanden: unerschütterliches politisches Vertrauen, gemeinsame Werte und der aufrichtige Wunsch unserer Völker nach engeren Verbindungen. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass unsere Länder eine glänzende Zukunft vor sich haben.

Ich möchte nun das Wort an Sie übergeben.

Dann hielt der Präsident von Aserbaidschan eine Rede.

Rede von Präsident Ilham Aliyev

-Danke, lieber Kassym-Schomart Kemelewitsch,

-Liebe Freunde.

Zunächst möchte ich Ihnen, Kassym-Jomart Kemelewitsch, für Ihre Gastfreundschaft und für die Einladung zu einem Staatsbesuch im brüderlichen Kasachstan danken.

Wie Sie bereits erwähnt haben, hatten wir gestern und heute die Gelegenheit, unsere Meinungen zu einer Reihe von Themen unserer bilateralen Agenda sowie zu vielen regionalen und internationalen politischen Fragen auszutauschen. Ich freue mich über die vollständige Übereinstimmung unserer Standpunkte zu den besprochenen Themen und über unser gemeinsames Engagement zur Stärkung unserer verbündeten Zusammenarbeit.

Ich möchte Ihnen und dem gesamten brüderlichen kasachischen Volk auch zu den großen Erfolgen bei der bemerkenswerten sozioökonomischen Entwicklung des Landes und der Stärkung der Rolle und Autorität Kasachstans auf der internationalen Bühne gratulieren. Wir, als Ihre Freunde und Brüder, freuen uns aufrichtig darüber und sind zuversichtlich, dass Kasachstan unter Ihrer Führung weiterhin den Weg der Entwicklung und die Umsetzung einer unabhängigen Außenpolitik auf der Grundlage nationaler Interessen verfolgen wird.

Ich möchte auch meine Dankbarkeit für Ihre Bewertung des Friedensprozesses im Südkaukasus zum Ausdruck bringen. Viele Jahre lang, als unsere Gebiete besetzt waren, hat Kasachstan stets die Souveränität und territoriale Integrität Aserbaidschans unterstützt. Sowohl im bilateralen Rahmen als auch durch unterzeichnete Dokumente sowie durch Kasachstans Haltung in internationalen Organisationen haben wir diese Unterstützung immer gespürt. Wir sind dafür sehr dankbar.

Heute beginnt eine neue Phase – ich würde sogar sagen, sie hat bereits begonnen – eine Friedensära zwischen Aserbaidschan und Armenien. Die Unterzeichnung eines Friedensabkommens weniger als zwei Jahre nach den letzten Kämpfen zeugt davon, dass beide Länder ein hohes Maß an politischem Willen gezeigt haben. Und natürlich verdient die Rolle des US-Präsidenten Donald Trump bei der Normalisierung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien höchste Anerkennung.

Der Gipfel in Washington am 8. August setzte dem langjährigen Konflikt effektiv ein Ende und eröffnete große Entwicklungsperspektiven, auch im weiteren regionalen Kontext des eurasischen Kontinents.

Wir haben auch während einer kurzen Präsentation über den Mittleren Korridor Meinungen ausgetauscht, und wir werden die Gespräche in dieser Richtung heute fortsetzen. Die Eröffnung des Sangesur-Korridors wird in den kommenden Jahren die Transport- und Logistikkapazitäten erheblich erhöhen.

Die zwischenstaatliche Kommission hat kürzlich eine Sitzung abgehalten, die ebenfalls sehr positiv verlief. Es wurden bedeutende Ergebnisse bei der Stärkung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen erzielt. Unser Handelsvolumen wächst, was uns natürlich sehr freut. Der gemeinsam gegründete Investitionsfonds hat ebenfalls enormes Potenzial. Mehrere Projekte sind bereits im Gange, einige konkrete Projekte werden geprüft, zusammen mit Vorschlägen für gemeinsame Finanzierungen über den gemeinsamen Investitionsfonds.

Ich möchte auch meine Dankbarkeit für die Unterstützung bei der Wiederherstellung der Region Karabach ausdrücken. Das Kreativzentrum für Kinder Kurmangazy ist jetzt vollständig in Betrieb. Wir haben es gemeinsam eingeweiht und sind sehr dankbar für einen solchen Beitrag Kasachstans zur Entwicklung und Wiederherstellung der Region Karabach. Derzeit lernen etwa 100 Kinder in diesem Zentrum. Neben seiner praktischen Funktion dient es natürlich auch als ein weiteres Zentrum der kasachisch-aserbaidschanischen Freundschaft.

Was die humanitäre Zusammenarbeit betrifft, möchte ich darauf hinweisen, dass im letzten Jahr und im Jahr davor die Kasachstan-Kulturtage in Aserbaidschan und die Aserbaidschan-Kulturtage in Kasachstan stattgefunden haben. Ich bin der Meinung, dass solche Veranstaltungen regelmäßig und dauerhaft stattfinden sollten. Vielleicht könnten wir eine Roadmap für die kulturelle Zusammenarbeit entwickeln, damit Kulturtage regelmäßig in beiden Hauptstädten und in den Regionen stattfinden.

Wir haben auch enormes Potenzial bei der Entwicklung des Energiesektors, sowohl unter Nutzung konventioneller als auch erneuerbarer Energiequellen. Im letzten November haben wir eine trilaterale Vereinbarung zum Bau eines Unterseekabels im Kaspischen Meer unterzeichnet. Ich vertraue darauf, dass wir dieses Thema heute ebenfalls besprechen werden.

Insgesamt ist die Agenda ziemlich umfangreich. Sie umfasst praktisch alle wichtigen Bereiche der Zusammenarbeit.

Ich möchte nochmals meinen Dank für die Gastfreundschaft, für Ihre warme und freundschaftliche Haltung gegenüber Aserbaidschan und für Ihre persönliche Betreuung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit unserer bilateralen Zusammenarbeit ausdrücken. Vielen Dank.

Präsident Kassym-Jomart Tokajew: Danke, lieber Herr Präsident.