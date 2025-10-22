Internationale Reisende besuchen Universität Karabach

Khankendi, 22. Oktober, AZERTAC

Im Rahmen ihrer Reise durch Karabach besuchte eine Gruppe internationaler Reisender unter Leitung von Kolja Sporin die Stadt Khankendi und die Universität Karabach.

Die Gäste informierten sich über die moderne Hochschule, ihre Infrastruktur, akademischen Programme und internationalen Kooperationen. Bei einer Veranstaltung an der Universität stellten Vertreter der Universität, darunter der Direktor des Forschungs- und Innovationszentrums Jeyhun Mammadov, die Bedeutung der Universität für Forschung, Innovation und regionale Entwicklung heraus.

Kolja Sporin lobte unter anderem die Wiederaufbauleistungen in Karabach und würdigte die Rolle der Universität für die wissenschaftliche und kulturelle Erneuerung der Region. Auch Vertreter aus Belgien und Irland betonten die historische Bedeutung der Universität und deren Potenzial für die Förderung des intellektuellen Kapitals der Region.

Die Veranstaltung endete mit einer Fragerunde der Studierenden.