3. Nationales Städteforum in Khankendi

Khankendi, 15. Oktober, AZERTAC

Das 3. Nationale Städteforum Aserbaidschans hat heute in Khankendi begonnen. Die Veranstaltung findet unter dem Motto „Für klimaresiliente und gesunde Städte: Regionale Partnerschaften und innovative Lösungen“ und wird in Zusammenarbeit mit UN-Habitat und dem Staatlichen Komitee für Stadtplanung und Architektur organisiert.

Rund 400 Teilnehmer aus etwa 60 Ländern – aus Regierung, Privatwirtschaft, internationalen Organisationen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft – nehmen an dem dreitägigen Forum teil.

Im Fokus stehen Themen wie Wiederaufbau nach Konflikten und Naturkatastrophen, nachhaltiger Wohnraum, gesunde Städte, ökologische und energieeffiziente Lösungen, Digitalisierung, die Agenda 2030 sowie internationale Kooperationen.

Die Teilnehmer werden über die Wiederaufbau- und Entwicklungsprojekte in Karabach und Ost-Sangesur informiert und lernen moderne Standards der Stadtplanung sowie internationale Erfolgsmodelle kennen. Der Dialog mit renommierten Stadtforschern soll fundierte und nachhaltige Lösungsansätze fördern.

Das Forum endet am 17. Oktober in Baku.