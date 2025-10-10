Teilnehmer der internationalen Konferenz besuchen aserbaidschanische Stadt Schuscha

Baku, 10. Oktober, AZERTAC

Die Teilnehmer der internationalen Konferenz zum Thema „Vereinte Anstrengungen und verstärkte Zusammenarbeit zur Lösung des Problems der vermissten Personen“, die im Rahmen des Baku-Dialogs über vermisste Personen stattfand, besuchten am 10. Oktober die Stadt Schuscha, ein Symbol der Geschichte und Kultur Aserbaidschans.

Die Delegationen machten sich mit dem zentralen Platz und den Mauern der Festung Schuscha vertraut.

Aydin Karimov, Sonderbeauftragter des Präsidenten Aserbaidschans für den Bezirk Schuscha, informierte die Gäste über die Geschichte der Stadt, die Lage während der Besatzungszeit sowie die laufenden Wiederaufbauarbeiten. Er betonte, dass während der fast 30-jährigen Besatzung die historischen Gebäude, Moscheen und Denkmäler in Schuscha Opfer armenischer Vandalismus wurden. Nach der Befreiung von Schuscha initiierte die aserbaidschanische Regierung groß angelegte Restaurierungs- und Wiederaufbauprojekte.