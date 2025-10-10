Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

REGIONEN

Teilnehmer der internationalen Konferenz besuchen aserbaidschanische Stadt Schuscha

Baku, 10. Oktober, AZERTAC

Die Teilnehmer der internationalen Konferenz zum Thema „Vereinte Anstrengungen und verstärkte Zusammenarbeit zur Lösung des Problems der vermissten Personen“, die im Rahmen des Baku-Dialogs über vermisste Personen stattfand, besuchten am 10. Oktober die Stadt Schuscha, ein Symbol der Geschichte und Kultur Aserbaidschans.

Die Delegationen machten sich mit dem zentralen Platz und den Mauern der Festung Schuscha vertraut.

Aydin Karimov, Sonderbeauftragter des Präsidenten Aserbaidschans für den Bezirk Schuscha, informierte die Gäste über die Geschichte der Stadt, die Lage während der Besatzungszeit sowie die laufenden Wiederaufbauarbeiten. Er betonte, dass während der fast 30-jährigen Besatzung die historischen Gebäude, Moscheen und Denkmäler in Schuscha Opfer armenischer Vandalismus wurden. Nach der Befreiung von Schuscha initiierte die aserbaidschanische Regierung groß angelegte Restaurierungs- und Wiederaufbauprojekte.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

Beweise für Folterung aserbaidschanischer Kriegsgefangener durch armenische Streitkräfte vor Gericht präsentiert
  • 10.10.2025 [20:34]

Beweise für Folterung aserbaidschanischer Kriegsgefangener durch armenische Streitkräfte vor Gericht präsentiert

Präsident Ilham Aliyev: Veranstaltungen wie GUS-Spiele stärken Freundschaft und Zusammenarbeit sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gemeinschaft
  • 10.10.2025 [20:02]

Präsident Ilham Aliyev: Veranstaltungen wie GUS-Spiele stärken Freundschaft und Zusammenarbeit sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gemeinschaft

Präsident Ilham Aliyev spricht bei Ratsitzung der Staatsoberhäupter der GUS über Entwicklung von Latschin
  • 10.10.2025 [20:00]

Präsident Ilham Aliyev spricht bei Ratsitzung der Staatsoberhäupter der GUS über Entwicklung von Latschin

Präsident Ilham Aliyev: Beziehungen zwischen Tadschikistan und Aserbaidschan entwickeln sich stetig
  • 10.10.2025 [19:41]

Präsident Ilham Aliyev: Beziehungen zwischen Tadschikistan und Aserbaidschan entwickeln sich stetig

Teilnehmer einer internationalen Konferenz besichtigen neu entdeckte Massengräber im aserbaidschanischen Aghdara
  • 10.10.2025 [19:20]

Teilnehmer einer internationalen Konferenz besichtigen neu entdeckte Massengräber im aserbaidschanischen Aghdara

Große Rückkehr: 43 weitere Flüchtlingsfamilien kehren in Tazabina und Ballija zurück
  • 10.10.2025 [15:38]

Große Rückkehr: 43 weitere Flüchtlingsfamilien kehren in Tazabina und Ballija zurück

Vor Gericht Dokumente über Rekrutierung ausländischer Söldner durch Armenien für Militäreinsätze gegen Aserbaidschan vorgelegt VIDEO
  • 09.10.2025 [21:14]

Vor Gericht Dokumente über Rekrutierung ausländischer Söldner durch Armenien für Militäreinsätze gegen Aserbaidschan vorgelegt VIDEO

Russischer Präsident hofft auf Fortsetzung der Beziehungen zu Aserbaidschan im Geiste der Allianz
  • 09.10.2025 [18:08]

Russischer Präsident hofft auf Fortsetzung der Beziehungen zu Aserbaidschan im Geiste der Allianz

Russischer Präsident zum AZAL-Flugzeugabsturz: Unsere Pflicht ist es, alles, was geschehen ist, objektiv zu bewerten
  • 09.10.2025 [17:54]

Russischer Präsident zum AZAL-Flugzeugabsturz: Unsere Pflicht ist es, alles, was geschehen ist, objektiv zu bewerten

Aserbaidschanischer Para-Kraftdreikämpfer gewinnt Weltbronze

  • 10.10.2025 [20:48]

Beweise für Folterung aserbaidschanischer Kriegsgefangener durch armenische Streitkräfte vor Gericht präsentiert

  • 10.10.2025 [20:34]

Präsident Ilham Aliyev: Veranstaltungen wie GUS-Spiele stärken Freundschaft und Zusammenarbeit sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gemeinschaft

  • 10.10.2025 [20:02]

Präsident Ilham Aliyev spricht bei Ratsitzung der Staatsoberhäupter der GUS über Entwicklung von Latschin

  • 10.10.2025 [20:00]

Präsident Ilham Aliyev: Beziehungen zwischen Tadschikistan und Aserbaidschan entwickeln sich stetig

  • 10.10.2025 [19:41]

Teilnehmer der internationalen Konferenz besuchen aserbaidschanische Stadt Schuscha

  • 10.10.2025 [19:33]

Teilnehmer einer internationalen Konferenz besichtigen neu entdeckte Massengräber im aserbaidschanischen Aghdara

  • 10.10.2025 [19:20]

Aserbaidschan richtet Kulturtage Turkmenistans aus

  • 10.10.2025 [18:27]

Erstmals Schweineleber in lebenden Patienten transplantiert

  • 10.10.2025 [18:19]

Weinernte in Deutschland besser als im Vorjahr - aber weiter unterdurchschnittlich

  • 10.10.2025 [18:17]

Finanzmarkt: USA stützen Argentinien mit milliardenschweren Währungstausch

  • 10.10.2025 [17:54]

Frankreich: Präsident Macron will über neuen Premier entscheiden

  • 10.10.2025 [17:46]

Neue Buchveröffentlichung über Mehriban Aliyeva: "Dem aserbaidschanischen Volk zu dienen bleibt unser unveränderliches Ziel"

  • 10.10.2025 [17:27]

Aserbaidschans Nicht-Öl-Exporte steigen in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 um 8 Prozent

  • 10.10.2025 [17:17]
Präsident Ilham Aliyev nimmt am Bankett zu Ehren der GUS-Staatsoberhäupter in Duschanbe teil VIDEO

Präsident Ilham Aliyev nimmt am Bankett zu Ehren der GUS-Staatsoberhäupter in Duschanbe teil VIDEO

Ratssitzung der GUS- Staatschefs im erweiterten Format in Duschanbe Präsident Ilham Aliyev nimmt an Sitzung teil  AKTUALISIERT VIDEO

Ratssitzung der GUS- Staatschefs im erweiterten Format in Duschanbe
Präsident Ilham Aliyev nimmt an Sitzung teil  AKTUALISIERT VIDEO

Duschanbe: Präsident Ilham Aliyev hält Rede beim Treffen des Rates der GUS- Staatschefs im engen Kreis AKTUALISIERT VIDEO

  • 10.10.2025 [16:28]
Präsident Ilham Aliyev trifft Präsident von Tadschikistan Emomali Rahmon zum Vier-Augen-Gespräch in Duschanbe AKTUALISERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev trifft Präsident von Tadschikistan Emomali Rahmon zum Vier-Augen-Gespräch in Duschanbe AKTUALISERT VIDEO

Große Rückkehr: 43 weitere Flüchtlingsfamilien kehren in Tazabina und Ballija zurück

  • 10.10.2025 [15:38]

Aktueller Preis von Azeri Light

  • 10.10.2025 [13:08]

Heftiges Erdbeben erschüttert die Philippinen

  • 10.10.2025 [13:05]

Aserbaidschans Verteidigungsminister trifft seinen georgischen Amtskollegen

  • 10.10.2025 [12:36]

Perus Parlament stimmt für Amtsenthebung von Präsidentin Boluarte

  • 10.10.2025 [12:24]

Weltmarkt: Ölpreise sinken

  • 10.10.2025 [11:27]
Treffen der GUS- Staatschefs: Präsident Ilham Aliyev besucht Palast der Nation in Duschanbe VIDEO

Treffen der GUS- Staatschefs: Präsident Ilham Aliyev besucht Palast der Nation in Duschanbe VIDEO

Vor Gericht Dokumente über Rekrutierung ausländischer Söldner durch Armenien für Militäreinsätze gegen Aserbaidschan vorgelegt VIDEO

Vor Gericht Dokumente über Rekrutierung ausländischer Söldner durch Armenien für Militäreinsätze gegen Aserbaidschan vorgelegt VIDEO

Präsident Ilham Aliyev nimmt am informellen Abendessen der GUS-Staatschefs in Duschanbe teil VIDEO

Präsident Ilham Aliyev nimmt am informellen Abendessen der GUS-Staatschefs in Duschanbe teil VIDEO

Junger aserbaidschanischer Boxer wird zum zweiten Mal Europameister

  • 09.10.2025 [20:18]

UNO-Ziel für Beseitigung des Hungers bis 2030 kaum noch erreichbar

  • 09.10.2025 [20:10]

Fintex-Forum Baku 2025 : Absichtserklärungen unterzeichnet

  • 09.10.2025 [19:50]
Präsident Ilham Aliyev und Präsident Wladimir Putin treffen sich zum Vier-Augen-Gespräch in Duschanbe  AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev und Präsident Wladimir Putin treffen sich zum Vier-Augen-Gespräch in Duschanbe  AKTUALISIERT VIDEO

Russischer Präsident hofft auf Fortsetzung der Beziehungen zu Aserbaidschan im Geiste der Allianz

  • 09.10.2025 [18:08]

Russischer Präsident zum AZAL-Flugzeugabsturz: Unsere Pflicht ist es, alles, was geschehen ist, objektiv zu bewerten

  • 09.10.2025 [17:54]

Russischer Präsident: Ursache des AZAL-Flugzeugabsturzes ist mit mehreren Faktoren verbunden

  • 09.10.2025 [17:37]

Präsident Ilham Aliyev: Handelsumsatz zwischen Aserbaidschan und Russland zeigt positive Entwicklungen

  • 09.10.2025 [17:30]

Präsident Ilham Aliyev dankt Wladimir Putin für persönliche Überwachung der Situation nach AZAL-Flugzeugabsturz

  • 09.10.2025 [17:19]

Präsident Putin betont hochrangige humanitäre Beziehungen zwischen Russland und Aserbaidschan

  • 09.10.2025 [17:14]

Präsident Putin: Wir leisten jede mögliche Unterstützung bei Ermittlungen zur Ursache des AZAL-Flugzeugabsturzes

  • 09.10.2025 [17:05]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschanischer Staat unternimmt erhebliche Anstrengungen, die internationale Gemeinschaft auf Thema vermisster Personen aufmerksam zu machen

  • 09.10.2025 [16:41]

Weitere 28 Familien sind ins Dorf Vengli im Bezirk Aghdara aufgebrochen

  • 09.10.2025 [16:25]

Doppelt so viele Menschen leiden unter Hungersnot wie noch 2023

  • 09.10.2025 [16:02]

Gold und Silber auf dem Weltmarkt billiger geworden

  • 09.10.2025 [15:52]

Stockholm: Bekanntgabe des Literatur-Nobelpreises

  • 09.10.2025 [15:47]

Großbrand in Los Angeles: Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

  • 09.10.2025 [15:38]

Preis von Azeri Light kostet mehr als 70 US-Dollar

  • 09.10.2025 [13:07]
Historische Badeanstalt “Tschökäk” in Ganja VIDEO

Historische Badeanstalt “Tschökäk” in Ganja VIDEO

Spuren der Vergangenheit in den Kalksteinwänden –Narimankänd-Höhlen VIDEO

Spuren der Vergangenheit in den Kalksteinwänden –Narimankänd-Höhlen VIDEO

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev zu Besuch in Tadschikistan eingetroffen VIDEO

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev zu Besuch in Tadschikistan eingetroffen VIDEO

Aktueller Ölpreis

  • 09.10.2025 [11:56]

In Baku findet „Fintex Forum 2025“ statt

  • 09.10.2025 [10:43]

9. Oktober 2025 – Welttag der Post

  • 09.10.2025 [10:30]

Ganja: Abschlussfeier der 3. GUS-Spiele AKTUALISIERT

  • 08.10.2025 [23:21]

Präsident Ilham Aliyev dankt brüderlichen Ländern für ihre Unterstützung beim Wiederaufbau von Karabach und Ost-Sangesur

  • 08.10.2025 [23:05]

Aserbaidschan und US- Denkfabrik erörtern Reformen zur Erweiterung des Mittleren Korridors

  • 08.10.2025 [20:42]

Aserbaidschan und Weltbank erörtern Zusammenarbeit im Rahmen der „Großen Rückkehr“

  • 08.10.2025 [20:33]

Aserbaidschan und Oman gründen Fonds für Direktinvestitionen

  • 08.10.2025 [20:21]

Aserbaidschan und Deutschland prüfen Möglichkeiten zur Ausweitung der Zusammenarbeit im Finanzsektor

  • 08.10.2025 [19:44]

Aserbaidschans Rhythmische Gymnastinnen gewinnen 8 Medaillen bei den 3. GUS-Spielen

  • 08.10.2025 [19:35]

Parlamentssprecherin: Beziehungen zu Kroatien erreichen nach 30 Jahren Niveau einer strategischen Partnerschaft

  • 08.10.2025 [19:25]

Sahiba Gafarova: Zusammenarbeit mit Kroatien im Bereich der Minenräumung verdient besondere Beachtung

  • 08.10.2025 [19:08]

Rekordjagd: Aserbaidschan schließt GUS-Spiele mit 184 Medaillen ab

  • 08.10.2025 [17:55]

Aserbaidschanische griechisch-römische Ringer schließen GUS-Spiele mit 6 Medaillen ab

  • 08.10.2025 [17:45]

Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung nimmt an Klimadialog in London teil

  • 08.10.2025 [17:24]

Angriff auf Autokolonne des ecuadorianischen Präsidenten

  • 08.10.2025 [16:59]

Spaniens Staatssekretär über Aserbaidschans Schritte zur Förderung nachhaltiger Stabilität in der Region informiert

  • 08.10.2025 [16:59]

Aserbaidschanische Rhythmische Gymnastinnen gewinnen weitere Medaillen bei den 3. GUS-Spielen

  • 08.10.2025 [16:28]

Aserbaidschanische Boxer ziehen ins Finale der U19-Europameisterschaften 2025 ein

  • 08.10.2025 [16:27]

Große Rückkehr: 18 weitere Familien ins Dorf Khanyurdu in der Region Chodschali umgesiedelt und erhalten Hausschlüssel

  • 08.10.2025 [16:07]

Aserbaidschanische Abgeordnete nehmen an Jahrestagung der NATO-Parlamentarierversammlung teil

  • 08.10.2025 [15:48]

Nobelpreis für Chemie geht an drei Materialforscher

  • 08.10.2025 [14:34]
Präsident Ilham Aliyev empfängt Delegation um kroatischen Parlamentspräsidenten VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt Delegation um kroatischen Parlamentspräsidenten VIDEO

Ölpreise an den Weltbörsen gestiegen

  • 08.10.2025 [13:15]

Junta bombardiert Mahnwache – mindestens 24 Tote

  • 08.10.2025 [13:09]

Präsident des kroatischen Parlaments ehrt Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev und Märtyrern

  • 08.10.2025 [12:00]

Goldpreis steigt auf mehr als 4000 Dollar je Feinunze

  • 08.10.2025 [11:34]

Aktueller Preis Azeri Light in US-Dollar

  • 08.10.2025 [10:48]

Parlamentspräsident Kroatiens zu offiziellem Besuch in Aserbaidschan eingetroffen

  • 08.10.2025 [10:41]

Aserbaidschanisches griechisch-römisches-Ringerteam gewinnt weitere Goldmedaille bei den 3. GUS-Spielen

  • 07.10.2025 [21:00]
Aussagen der Geschädigten und ihrer Erben im Prozess gegen Ruben Vardanyan VIDEO

Aussagen der Geschädigten und ihrer Erben im Prozess gegen Ruben Vardanyan VIDEO

Memorandum zwischen aserbaidschanischen und deutschen Unternehmen unterzeichnet

  • 07.10.2025 [19:54]

Ralf Horlemann: Aserbaidschan realisiert groß angelegte Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des Mittleren Korridors

  • 07.10.2025 [19:50]

Aserbaidschans Para-Schütze ist Europameister

  • 07.10.2025 [19:37]

Aserbaidschanischer Ringer gewinnt Goldmedaille bei den 3. GUS-Spielen

  • 07.10.2025 [19:21]

Ungarischer Premierminister Viktor Orbán beendet seinen Besuch in Aserbaidschan

  • 07.10.2025 [19:17]

Recep Tayyip Erdogan beendet seinen Besuch in Aserbaidschan

  • 07.10.2025 [19:02]
Offizielles Mittagessen zu Ehren der beim OTS-Gipfel in Gabala teilnehmenden Staats- und Regierungschefs VIDEO

Offizielles Mittagessen zu Ehren der beim OTS-Gipfel in Gabala teilnehmenden Staats- und Regierungschefs VIDEO

Aserbaidschanische Rhythmische Sportgymnastin gewinnt Silbermedaille bei den 3. GUS-Spielen

  • 07.10.2025 [19:00]

Präsident Tokajew zitiert Bakhtiyar Vahabzade: „Ein Türke hat kein Recht, gegen einen anderen Türken feindlich zu sein!“

  • 07.10.2025 [18:16]

Ersin Tatar: Gipfeltreffen, das mit dem 5. Jahrestag des Karabach-Siegs zusammenfällt, ist eine Quelle des Stolzes

  • 07.10.2025 [17:58]

Viktor Orbán: Heute in Gabala erleben wir Triumph unserer gemeinsamen Werte, unseres Erbes und unserer starken Einheit

  • 07.10.2025 [17:45]

Der Nobelpreis für Physik geht an drei Quantenforscher

  • 07.10.2025 [17:25]

Usbekischer Präsident: Wir müssen Zusammenarbeit mit führenden Ländern fortsetzen

  • 07.10.2025 [17:22]

Aserbaidschanisches Fechtteam gewinnt Degen-Silber bei den 3. GUS-Spielen

  • 07.10.2025 [17:16]

GUS-Spiele: Zwei aserbaidschanische Gymnastinnen erreichen das Finale

  • 07.10.2025 [16:53]
Grundstein für von Turkmenistan in Füsuli zu errichtende Moschee online gelegt VIDEO

Grundstein für von Turkmenistan in Füsuli zu errichtende Moschee online gelegt VIDEO

In Gabala Gipfel des OTS-Rates der Staatsoberhäupter stattgefundenPräsident Ilham Aliyev hält Rede bei der Veranstaltung AKTUALISIERT-2 VIDEO

In Gabala Gipfel des OTS-Rates der Staatsoberhäupter stattgefunden
Präsident Ilham Aliyev hält Rede bei der Veranstaltung AKTUALISIERT-2 VIDEO

Präsident Aserbaidschans: Unsere gemeinsame Geschichte, ethnische Herkunft und Sprache vereinen uns zu einer Familie

  • 07.10.2025 [16:12]

Preis von Azeri Light kostet mehr als 70 US-Dollar

  • 07.10.2025 [16:11]

Präsident Ilham Aliyev: Eines der wichtigsten Ergebnisse des Washingtoner Gipfels war Eröffnung des Sangesur-Korridors

  • 07.10.2025 [16:05]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan und OTS-Mitgliedstaaten haben zahlreiche bedeutende Investitionsprojekte umgesetzt

  • 07.10.2025 [15:52]