Estnischer Außenminister: Aserbaidschan spielt eine Schlüsselrolle in der Region

Baku, 22. Oktober, AZERTAC

„Dies ist mein erster Besuch in Baku als Außenminister. Wir führen regelmäßig Gespräche zu verschiedenen Themen, und die Beziehungen zwischen Estland und Aserbaidschan entwickeln sich stetig weiter“, sagte das der estnische Außenminister Margus Tsahkna bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Jeyhun Bayramov.

Er betonte, dass Estland und Aserbaidschan viele gemeinsame Werte, einschließlich geopolitischer Prinzipien, teilen, und hob hervor, dass Aserbaidschan eine sehr wichtige Rolle in der Region spielt.

Zudem unterstrich Tsahkna den hohen Stand der bilateralen Zusammenarbeit im Bildungsbereich, die zur Annäherung der Völker beiträgt und für die Zukunft von großer Bedeutung ist.