Aserbaidschan gewinnt Auszeichnung „Bestes kulinarisches Reiseziel“ in Brüssel

Baku, 22. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschan wurde beim Globalen Tourismusforum 2025 in Brüssel in der Kategorie „Destination Excellence“ als „Bestes kulinarisches Reiseziel“ ausgezeichnet. Raschad Aliyev, stellvertretender CEO des Aserbaidschanischen Tourismusbüros, nahm den Preis entgegen.

Beim Forum präsentierte das Aserbaidschanische Tourismusbüro gemeinsam mit Partnern den nationalen Stand „Erleben Sie Aserbaidschan“. Es fanden zudem Gespräche mit wichtigen Vertretern wie der UN-Tourismus-Generalsekretärin und dem Generalsekretär der Organisation Turkstaaten statt.

Eine Vernetzungsveranstaltung zur Förderung des aserbaidschanischen Tourismus wurde mit Unterstützung der Botschaft Aserbaidschans in Belgien und Luxemburg sowie der Handelskammer Belgien-Aserbaidschan organisiert.

Das Globale Tourismusforum ist eine bedeutende Plattform für die nachhaltige Entwicklung des internationalen Tourismus.