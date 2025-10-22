Aserbaidschan gewinnt Auszeichnung „Bestes kulinarisches Reiseziel“ in Brüssel
Baku, 22. Oktober, AZERTAC
Aserbaidschan wurde beim Globalen Tourismusforum 2025 in Brüssel in der Kategorie „Destination Excellence“ als „Bestes kulinarisches Reiseziel“ ausgezeichnet. Raschad Aliyev, stellvertretender CEO des Aserbaidschanischen Tourismusbüros, nahm den Preis entgegen.
Beim Forum präsentierte das Aserbaidschanische Tourismusbüro gemeinsam mit Partnern den nationalen Stand „Erleben Sie Aserbaidschan“. Es fanden zudem Gespräche mit wichtigen Vertretern wie der UN-Tourismus-Generalsekretärin und dem Generalsekretär der Organisation Turkstaaten statt.
Eine Vernetzungsveranstaltung zur Förderung des aserbaidschanischen Tourismus wurde mit Unterstützung der Botschaft Aserbaidschans in Belgien und Luxemburg sowie der Handelskammer Belgien-Aserbaidschan organisiert.
Das Globale Tourismusforum ist eine bedeutende Plattform für die nachhaltige Entwicklung des internationalen Tourismus.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Ölpreis an Börsen legt weiter zu
- [11:54]
Präsident Ilham Aliyev: TRIPP-Projekt wird definitiv umgesetzt
- 21.10.2025 [18:13]
Parlamentsvorsitzenden Aserbaidschans und Armeniens in Genf abgehalten
- 21.10.2025 [14:51]
Gold und Silber sind auf dem Weltmarkt günstiger geworden
- 21.10.2025 [14:22]
Champions League: PSG-Superstar Dembélé vor Comeback in Leverkusen
- 21.10.2025 [14:19]
Ölpreis an Börsen steigt
- 21.10.2025 [12:48]
Preis von Azeri Light sinkt
- 21.10.2025 [11:40]
Aserbaidschans Verteidigungsminister besucht Usbekistan
- 20.10.2025 [20:12]
Mitarbeitende im Statistikbereich Aserbaidschans mit Orden ausgezeichnet
- 20.10.2025 [18:18]
Aserbaidschan beim türkischen Festival in Washington präsentiert
- 20.10.2025 [18:10]
Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 43 US-Dollar gestiegen
- 20.10.2025 [17:22]
Aserbaidschanische Judokas steigen in der Weltrangliste auf
- 20.10.2025 [16:52]
EU will bis Ende 2027 ganz auf russisches Gas verzichten
- 20.10.2025 [16:31]
Baku veranstaltet Seminar zum Thema „Energiesicherheit“
- 20.10.2025 [13:22]
Hongkong: Frachtmaschine rutscht über Landebahn ins Meer – zwei Tote
- 20.10.2025 [13:03]
In Khankendi findet Kooperationsforum aserbaidschanischer NGOs statt
- 20.10.2025 [11:58]
Ölpreise an Börsen gesunken
- 20.10.2025 [11:39]
Inter zieht an AS Rom und Neapel vorbei
- 19.10.2025 [15:58]
Aserbaidschanische Parlamentssprecherin zu Besuch in Genf
- 19.10.2025 [11:37]
Präsident Erdogan gratuliert Aserbaidschan
- 19.10.2025 [11:10]
Tischtennis-EM: Deutsche Frauen im Finale
- 18.10.2025 [20:49]
Bei der Lufthansa könnten 100 Inlandsflüge pro Woche wegfallen
- 18.10.2025 [19:24]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 18.10.2025 [19:14]
Besuch von Mehriban Aliyeva im Vatikan im Fokus internationaler Medien
- 18.10.2025 [19:05]
Preis von Azeri Light sinkt
- 18.10.2025 [15:22]
Aserbaidschan bei 6. Islamischer Arbeitsministerkonferenz in Doha vertreten
- 17.10.2025 [20:00]
Ausschreitungen: Notstand für Perus Hauptstadt angekündigt
- 17.10.2025 [19:00]