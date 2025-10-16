Naturjuwel von Astara – Dorf Sım VIDEO

Astara, 16. Oktober, AZERTAC

Astara, das als das südliche Tor Aserbaidschans gilt, zeichnet sich durch seine bezaubernde Natur aus. Eines der schönsten Wohngebiete dieser Region ist das Dorf Sim.

Das Dorf, am Fuße des Länkäran-Astara-Gebirges gelegen, ist von dichten Wäldern umgeben und zeichnet sich durch seine frische Bergluft und Ruhe aus. Außerdem ist es mit seiner schönen Natur, reichen Kultur und historischen Tiefe sowohl für einheimische als auch für ausländische Touristen ein attraktiver Ort.

Der Rauch aus dem Samowar, der Duft von warmem Tandir-Brot und das Hämmern des Schmiedefeuers sind der gewöhnliche, aber lebendige Puls dieses Dorfes.

Der Sım-Wasserfall, der eine besondere Stellung unter den Naturjuwelen von Astara einnimmt, gehört zu den natürlichen Wundern. Der Weg zu diesem versteckten Wasserfall mitten im Wald ist selbst ein kleines Abenteuer. Das klare Wasser, das von den Felsen herabfließt, glitzert im Sonnenlicht wie ein Juwel.

Wenn ich ein Tourist wäre, würde ich unbedingt nach Astara reisen – denn dieser Ort ist ein Platz, an dem Seele, Herz und Geist Ruhe finden.