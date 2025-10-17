Aserbaidschans Kelagayi in Washington präsentiert

Washington, 17. Oktober, AZERTAC

Anlässlich des 34. Jahrestages der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Aserbaidschans fand im Kunstzentrum „Katzen“ der American University in Washington, D.C., eine Veranstaltung zur Kunst des traditionellen aserbaidschanischen Seidenschals „Kelagayi“ statt.

Das Event wurde von der aserbaidschanischen Botschaft in den USA, dem Kulturministerium und dem Nationalen Teppichmuseum Aserbaidschans organisiert. Bei der Veranstaltung wurden historische und moderne Kelagayis aus der Museums-Sammlung, traditionelle Druckplatten, Rohseide und Garne gezeigt.

Aserbaidschans Botschafter Khazar Ibrahim hielt eine Rede bei der Veranstaltung und betonte die enge Verbindung zwischen Unabhängigkeit, Kultur und nationalem Erbe. Die Museumsdirektorin Amina Malikova erinnerte daran, dass die Kunst des Kelagayi seit 2014 auf der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes steht und hob die tiefgehende nationale Philosophie hinter dem Kelagayi hervor.

Der US-Wissenschaftler Paul Taylor unterstrich die Bedeutung des Kelagayi für die nationale Identität Aserbaidschans und seine wachsende Bekanntheit seit 1991.

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der Pianistin und Verdienten Künstlerin Aserbaidschans, Nargiz Aliyarova, mit klassischen und folkloristischen Werken.