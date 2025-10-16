Ein Ort, an dem sich Natur und Kreativität vereinen – Latschin VIDEO

Latschin, 16. Oktober, AZERTAC

Die Stadt Latschin ist von Bergen und Wäldern umgeben und für ihre klaren Quellen bekannt. Sowohl im Sommer als auch im Winter ziehen die malerischen Naturlandschaften die Aufmerksamkeit der Touristen auf sich. Beim Sonnenuntergang verleiht das Licht, das hinter den Bergen hervorbricht, der Stadt eine besondere Schönheit. Die entlang des Flusses Hakari angelegten Erholungsparks und Campingplätze machen diesen Ort zu einem der wichtigsten Ökotourismus-Zentren Aserbaidschans.

Zu den bemerkenswerten Orten im Bezirk gehören auch die neu aufgebauten Kreativzentren und Kulturstätten. Die „Yurd“-Galerie, „Islimi“-Teppichkunst, das Kreativzentrum „Gilabi Ceramics“, die kulturellen Einrichtungen „Hotschazfilm“ und „Lacinema“ tragen sowohl zur Entfaltung lokaler Talente bei als auch zur Bewahrung des reichen kulturellen Erbes von Latschin.

Der am Wochenende geöffnete „Wochenmarkt“ in Latschin steht ebenfalls im Mittelpunkt des Interesses der Einheimischen und der Besucher. Hier kann man nicht nur lokale Produkte kaufen, sondern auch die Schönheiten von Latschin genießen.

Im Agro-Industriepark „Zerti“ werden landwirtschaftliche Erzeugnisse angebaut, zudem sind hier eine Schuh- und eine Möbelfabrik in Betrieb.

Kurz gesagt, die Stadt Latschin ist ein Juwel in den Bergen, in dem Natur und Kreativität harmonisch zusammenkommen.