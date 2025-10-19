Euronews: Aserbaidschan stärkt seine Beziehungen zum Vatikan durch Restaurierungen im Heiligen Stuhl

Baku, 19. Oktober, AZERTAC

Euronews hat einen Artikel mit dem Titel „Aserbaidschan stärkt seine Beziehungen zum Vatikan durch Restaurierungen im Heiligen Stuhl“ veröffentlicht.

Im Artikel heißt es: “Aserbaidschan stärkt seine Beziehungen zum Vatikan und zur katholischen Welt, indem es die Restaurierung historischer Katakomben im Heiligen Stuhl unterstützt und gleichzeitig den Bau einer neuen katholischen Kirche in Aserbaidschan fördert.

Die historischen Katakomben von Commodilla, die auf das 4. Jahrhundert zurückgehen, wurden mit Unterstützung Aserbaidschans vollständig restauriert und in einer Zeremonie eröffnet, an der die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, teilnahm.

Das Restaurierungsprojekt wurde mit Unterstützung der Heydar-Aliyev-Stiftung unter einem am 4. März 2021 unterzeichneten Abkommen zwischen der Stiftung und der Päpstlichen Kommission für Heilige Archäologie durchgeführt.

Die Katakomben von Commodilla wurden im 18. Jahrhundert entdeckt und 1900 erstmals archäologisch untersucht. Die Katakomben beherbergen einige der frühesten christlichen Artefakte und sind traditionell als Begräbnisstätte der frühen christlichen Märtyrer Felicissimus und Agapitus bekannt. Im Mittelalter dienten sie als wichtiges Pilgerziel für christliche Gläubige.

Während ihres Besuchs in Rom traf Aliyeva mit Papst Leo XIV. zusammen, der den interreligiösen Dialog mit Aserbaidschan betonte. Im Rahmen ihres Besuchs besichtigte sie auch die Vatikanische Apostolische Bibliothek, überprüfte Restaurierungsarbeiten an der Petersbasilika und besuchte das Bambino Gesù, das größte Kinderkrankenhaus Europas.

Die bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und dem Heiligen Stuhl haben sich in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt, wobei beide Seiten aktiv an Restaurierungsprojekten, wissenschaftlicher Zusammenarbeit und kulturellem Austausch beteiligt sind.

Als weiteres Zeichen dieser wachsenden Partnerschaft wird eine zweite katholische Kirche, die dem heiligen Johannes Paul II. gewidmet ist, in Baku gebaut. Erzbischof Paul Richard Gallagher, der Vatikanische Staatssekretär für Beziehungen mit Staaten, segnete die Baustelle und legte den Grundstein für die neue Kirche im Dezember 2024.

Das Projekt spiegelt die wachsende katholische Gemeinschaft in Aserbaidschan und die fortgesetzte Entwicklung des interreligiösen Dialogs wider.“