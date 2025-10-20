Sahiba Gafarova: Paraphierung des Friedensabkommens ist ein historischer Schritt zur Beendigung des Konflikts zwischen Armenien und Aserbaidschan

Baku, 20. Oktober, AZERTAC

Die Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung sowie die Paraphierung des Friedensabkommens durch Aserbaidschan und Armenien im August dieses Jahres in Washington sei ein historischer Schritt zur Beendigung des jahrzehntelangen Konflikts zwischen Armenien und Aserbaidschan. Das sagte Sahiba Gafarova, Vorsitzende der Nationalversammlung Aserbaidschans, in ihrer Rede bei der 151. Versammlung der Interparlamentarischen Union (IPU) in Genf, Schweiz.

Frau Gafarova äußerte ihre Zuversicht, dass dieses bedeutsame Ereignis ein neues Kapitel des dauerhaften Friedens, der Stabilität und der nachhaltigen Entwicklung im Südkaukasus aufschlagen werde.

Sie fügte hinzu: „Dies gibt Hoffnung, dass selbst langwierige Konflikte durch Dialog und politischen Willen gelöst werden können.“