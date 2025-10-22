Premierminister Ali Asadov zu Arbeitsbesuch in Georgien eingetroffen

Baku, 22. Oktober, AZERTAC

Der Premierminister der Republik Aserbaidschan, Ali Asadov, ist am 21. Oktober zu einem Arbeitsbesuch in Georgien eingetroffen.

Am internationalen Flughafen Tiflis wurde Asadov vom georgischen Finanzminister Lasha Khutsishvili und anderen Beamten empfangen.