Aserbaidschanische Judokas steigen in der Weltrangliste auf

Baku, 20. Oktober, AZERTAC

Die aserbaidschanischen Judokas haben ihre Positionen verbessert, nachdem die Internationale Judo-Föderation die aktualisierte Weltrangliste nach dem Grand Prix 2025 in Guadalajara veröffentlicht hat.

Zelym Kotsoiev (100 kg) und Hidayat Heydarov (73 kg) machten jeweils drei Plätze gut und belegen nun den 2. bzw. 3. Platz in ihren Gewichtsklassen.

Balabey Aghayev (60 kg) stieg von Platz 10 auf Platz 6, während Ruslan Pashayev (66 kg) sich von Rang 15 auf Rang 4 verbesserte.

Murad Fatiyev (90 kg) und Ushangi Kokauri (+100 kg) kletterten um 13 bzw. 7 Plätze und belegen nun jeweils den 7. Rang.