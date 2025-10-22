Gold ist auf dem Weltmarkt um 42 Dollar gestiegen

Baku, 22. Oktober, AZERTAC

An der COMEX-Warenterminbörse in New York ist der Preis für eine Feinunze Gold um 42,2 US-Dollar gestiegen und betrug 4.151,3 Dollar.

Laut AZERTAC ist auch der Preis für Silber um 0,74 Dollar gestiegen und lag bei 48,44 US-Dollar.