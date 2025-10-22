Internationale Reisende besuchen Latschin

Latschin, 22. Oktober, AZERTAC

Eine Gruppe internationaler Reisender unter der Leitung von Kolja Sporin, dem Vorsitzenden des Extreme Traveler International Congress (ETIC), hat mehrere Orte in der aserbaidschanischen Stadt Latschin besucht.

Die Gäste erhielten Informationen über die Geschichte der Stadt, künftige Infrastrukturprojekte, darunter eine geplante Straßenbahnlinie sowie über die laufende Rücksiedlung der Bevölkerung. Man teilte den Reisenden mit, dass moderne Wohnanlagen und soziale Einrichtungen bereits vorhanden sind.

Sie besuchten außerdem die Galerie „Yurd“, die im Rahmen von Latschins Ernennung zur Kulturhauptstadt der GUS 2025 eröffnet wurde. Dort sind Werke lokaler Künstler und Ausstellungen zur Kultur Ost-Sangesurs und Karabachs zu sehen.

Zum Abschluss besichtigten sie das Kreativzentrum „Gilabi Ceramics“, das lokale Handwerkstraditionen pflegt und zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region beiträgt.