100. Jahrestag des Ersten Turkologischen Kongresses wird gefeiert ERLASS

Baku, 22. Oktober, AZERTAC

Im Februar 2026 jährt sich die Organisation des Ersten Turkologischen Kongresses in Baku zum 100. Mal.

Präsident Ilham Aliyev hat einen Erlass zur Begehung des 100. Jahrestags des Ersten Turkologischen Kongresses unterzeichnet.

Laut diesem Präsidialerlass wurde das Kulturministerium gemeinsam mit der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans und dem Ministerium für Wissenschaft und Bildung Aserbaidschans beauftragt, einen Veranstaltungsplan zur Begehung dieses bedeutenden Jubiläums vorzubereiten und umzusetzen.