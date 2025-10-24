 Internationale Konferenz „SOCGOV 2025“ in Baku

Baku, 24. Oktober, AZERTAC

In Baku hat auf Initiative der DOST-Agentur beim Ministerium für Arbeit und Sozialschutz die internationale Konferenz „SOCGOV 2025: KI für Menschlichkeit und Transformation“ stattgefunden.

Rund 350 Teilnehmer aus 20 Ländern, darunter Regierungsvertreter, Experten und internationale Organisationen, diskutierten im Palast „Gulustan“ über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Sozialwesen.

Aserbaidschans Arbeitsminister Anar Aliyev betonte die Bedeutung innovativer Ansätze und stellte die neue Marke „SocGov“ der DOST-Agentur vor. Ziel sei es, soziale Gerechtigkeit und Transparenz zu fördern sowie moderne Technologien in soziale Dienstleistungen zu integrieren.

In mehreren Podiumsdiskussionen tauschten Experten aus dem In- und Ausland Erfahrungen und Empfehlungen zu sozialer Innovation und Digitalisierung aus.