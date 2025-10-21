Aserbaidschanische Sportakademie und Akdeniz Universität unterzeichnen Protokoll

Baku, 21. Oktober, AZERTAC

Die Aserbaidschanische Sportakademie (ASA) und die türkische Akdeniz Universität haben ein Protokoll über ein gemeinsames Doppelabschlussprogramm im Bachelor-Studiengang „Coaching“ unterzeichnet.

Studierende absolvieren das erste und vierte Studienjahr an ihrer Heimathochschule, das zweite und dritte an der Partneruniversität und erhalten Abschlüsse beider Einrichtungen.

Das Abkommen soll die Zusammenarbeit im Bereich Sportbildung vertiefen und zur Ausbildung international qualifizierter Trainer beitragen.