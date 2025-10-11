Neue Studiengänge werden an der Italienisch-Aserbaidschanischen Universität eröffnet

Baku, 11. Oktober, AZERTAC

Derzeit ist an der Italienisch-Aserbaidschanischen Universität keine Gründung neuer Fakultäten geplant. Dennoch werden Arbeiten an der Einführung neuer Studiengänge im Rahmen der bestehenden Fakultäten fortgesetzt.

Wie AZERTAC berichtet, erklärte Elkin Nurmammadov, Prorektor für akademische Angelegenheiten der ADA-Universität, in einem Interview mit Bildung TV, dass zusätzlich zu den bereits an der Fakultät für Design und Architektur angebotenen Studiengängen Innenarchitektur und Architektur auch die Studiengänge Stadtplanung und Kommunikationsdesign in den Lehrplan aufgenommen wurden.

Zukünftig ist die Einführung des Studiengangs Produktdesign sowie auf Master-Ebene ein Programm für Landschaftsdesign vorgesehen.

Elkin Nurmammadov betonte zudem, dass an der Universität auch in anderen Fakultäten entsprechende Arbeiten an der Einführung neuer Studiengänge laufen und dieser Prozess schrittweise umgesetzt wird.