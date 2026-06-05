Aserbaidschan richtet Weltumwelttag aus
Baku, 5. Juni, AZERTAC
Die Republik Aserbaidschan richtet in Zusammenarbeit mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) den diesjährigen Weltumwelttag in Baku aus.
Die Veranstaltung steht unter dem Motto: „Von der Natur inspiriert. Für das Klima. Für unsere Zukunft.“
Mukhtar Babayev, Sonderbeauftragter des Präsidenten Aserbaidschans für Klimafragen, verlas eine Botschaft von Präsident Ilham Aliyev an die Teilnehmer der Veranstaltung.
Aserbaidschan übernahm die Gastgeberrolle für den Weltumwelttag im Jahr 2024 während einer Veranstaltung in der Südkorea.