Gold und Silber sind auf dem Weltmarkt günstiger geworden

Baku, 21. Oktober, AZERTAC

An der Rohstoffbörse COMEX in New York ist der Preis für eine Feinunze Gold um 19,2 US-Dollar gefallen und beträgt nun 4.340,2 US-Dollar.

Wie AZERTAC berichtet, ist auch der Preis für Silber um 0,91 US-Dollar gesunken und liegt nun bei 50,48 US-Dollar.

