ANAMA: Vorige Woche mehr als zwei Tausend Blindgänger gefunden und entschärft

Baku, 20. Oktober, AZERTAC

In der Zeit vom 13. bis 19. Oktober führte die aserbaidschanische Minenräumungsbehörde (ANAMA) Minenräumungsoperationen in den Bezirken Tartar, Aghdara, Kelbadschar, Aghdam, Chodschali, Khankendi, Chodschawänd, Latschin, Schuscha, Füsuli, Gubadli, Jabrayil/Dschäbrayil und Zangilan durch.

Laut ANAMA führten die Einsätze zur Entdeckung und Neutralisierung von 61 Antipersonenminen, 69 Panzerabwehrminen und 2 Tausend Blindgängern (nicht explodierte Kampfmittel).

Während des Berichtszeitraums wurden insgesamt 1587,8 Hektar Land von Minen und Blindgängern geräumt.