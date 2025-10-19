Baku, 19. Oktober, AZERTAC

Der Trainer des Qarabağ FK, Gurban Gurbanov, gab dem Fernsehsender Euronews ein Interview.

In seinem Interview hebt hervor, wie Glaube, Stabilität und harte Arbeit das wachsende Ansehen Aserbaidschans im Fußball begründen. Die Leistungen des Klubs in der Champions League spiegeln die steigenden europäischen Ambitionen wider.

Gurban Gurbanov, Cheftrainer des Qarabağ FK, ist der Meinung, dass der aserbaidschanische Fußball nach dem jüngsten Champions-League-Erfolg des Vereins international an Anerkennung gewinnt.

Während Aserbaidschan im Ringen und Judo seit langem hervorragende Leistungen erbringt, betont er, dass der Erfolg im Fußball eine noch größere Ausdauer und Beständigkeit erfordert.

Das 3:2-Comeback des Qarabağ FK gegen Benfica in Lissabon spiegelt das wachsende Selbstvertrauen Aserbaidschans auf der europäischen Bühne wider.

Laut Gurbanov sind Stabilität und Ehrgeiz der Schlüssel für den Qarabağ FK und den aserbaidschanischen Fußball, um ihren Ruf auf der Weltbühne zu stärken.

Mehr über das Interview erfahren Sie unter folgendem Link:

https://de.euronews.com/kultur/2025/10/16/gurban-gurbanov-trainer-des-qarabag-fk-bringt-fussball-aserbaidschans-auf-die-europaische-