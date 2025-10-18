Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

POLITIK

34 Jahre seit der Wiederherstellung der staatlichen Unabhängigkeit Aserbaidschans

34 Jahre seit der Wiederherstellung der staatlichen Unabhängigkeit Aserbaidschans

Baku, 18. Oktober, AZERTAC

In diesem Jahr feiert der unabhängige Staat Aserbaidschan das 34. Jubiläum der Wiederherstellung seiner staatlichen Unabhängigkeit – eine der rühmlichen Seiten seiner Geschichte.

Wie AZERTAC berichtet, hat der Oberste Sowjet der Republik Aserbaidschan vor 34 Jahren den Verfassungsakt über die staatliche Unabhängigkeit angenommen. Die außerordentliche Sitzung, die am 8. Oktober begann, diskutierte die Angelegenheit vier Tage lang, verschob jedoch die Entscheidung um eine weitere Woche. Schließlich wurde das Dokument am 18. Oktober 1991 in der Sitzung des Obersten Sowjets verabschiedet. Damit wurde der Freiheitswunsch unseres Volkes Wirklichkeit. Um dieses wichtige historische Ereignis noch genauer zu würdigen, wurde auf Initiative von Präsident Ilham Aliyev am 15. Oktober 2021 ein neues Gesetz über den „Tag der Unabhängigkeit“ verabschiedet. Dem Gesetz zufolge ist der 28. Mai als „Tag der Unabhängigkeit“ und der 18. Oktober als „Tag der Wiederherstellung der Unabhängigkeit“ festgelegt.

In den ersten Jahren seiner Unabhängigkeit sah sich Aserbaidschan mit ernsten politischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert. Chaos, Regierungsunfähigkeit und Bürgerkonflikte stellten das Schicksal der Unabhängigkeit in Frage. Doch das aserbaidschanische Volk meisterte auch diese Prüfung mit Würde, zeigte seinen Willen, seine Einheit und Entschlossenheit und sicherte seine Zukunft. Auf ausdrücklichen Wunsch des Volkes kehrte 1993 Nationalleader Heydar Aliyev an die Macht zurück. Er schuf innerhalb kurzer Zeit Stabilität im Land, festigte die Grundlagen des Staatswesens und machte die Unabhängigkeit Aserbaidschans dauerhaft und unwiderruflich. Obwohl der Verfassungsakt über die staatliche Unabhängigkeit am 18. Oktober 1991 verabschiedet wurde, war es vor allem der politische Wille und die Weitsicht von großem Leader, die Aserbaidschan auf den Weg echter Unabhängigkeit führten. Heydar Aliyevs reiche politische Erfahrung, hohe Verwaltungskompetenz und unerschöpfliche Liebe zum Vaterland bewahrten die staatliche Unabhängigkeit Aserbaidschans vor Gefahren. Er beseitigte das Chaos und die Anarchie im Land sowie die wirtschaftliche, politische, moralische und psychologische Spannung in der Gesellschaft. Die unabhängige Republik Aserbaidschan nahm einen neuen Entwicklungskurs auf festen Grundlagen.

Nationalleader Heydar Aliyev, der Aserbaidschan als Rechtsnachfolger der ersten demokratischen Republik des muslimischen Ostens – der Demokratischen Republik Aserbaidschan – erklärte, begann mit der Erkenntnis, dass „die Unabhängigkeit zu bewahren viel schwerer ist als sie zu erlangen“, mit dem Aufbau eines mächtigen Staates. Durch seine unermüdlichen Bemühungen wurde die Stimme Aserbaidschans innerhalb kurzer Zeit auf den Tribünen der einflussreichsten internationalen Organisationen gehört. Heydar Aliyev erklärte mit großem Stolz, dass die Unabhängigkeit ein unvergleichliches Gut sei und eine sehr wichtige Rolle im historischen Schicksal des Volkes spiele. Er machte die Unabhängigkeit Aserbaidschans dauerhaft und unwiderruflich.

Wahre Unabhängigkeit bedeutet auch, der volle Eigentümer seiner Ressourcen zu sein. Am 20. September 1994 wurde der von Heydar Aliyev initiierte riesige Ölvertrag – der „Vertrag des Jahrhunderts“ – unterzeichnet. Damit trat Aserbaidschan zum ersten Mal als Eigentümer seiner Ressourcen auf. Die Beteiligung führender, weltweit anerkannter Unternehmen an diesem Vertrag steigerte die Bedeutung und den Einfluss unseres Landes in der Region. Aserbaidschan schloss sich großen regionalen Projekten sowie dem europäischen und globalen Energiesicherheitssystem an. Seit 1993 legten die Maßnahmen zur Stärkung der staatlichen Unabhängigkeit und gezielte Schritte den zuverlässigsten Grundstein für den heutigen Erfolg Aserbaidschans. Kurz gesagt: Wenn die Unabhängigkeit Aserbaidschans ein historisch notwendiges Ereignis war, dann ist deren Dauerhaftigkeit und Unumkehrbarkeit untrennbar mit dem Namen von Nationalleader Heydar Aliyev verbunden.

Die von Heydar Aliyev vorgegebene strategische Linie zur Bewahrung und Stärkung der staatlichen Unabhängigkeit wird erfolgreich von seinem würdigen Nachfolger, Präsident Ilham Aliyev, fortgesetzt. Dank dieser weitsichtigen und auf nationale Interessen basierenden Politik ist Aserbaidschan heute ein stabiles und starkes Land, das in der Region eine bedeutende Rolle spielt. Basierend auf den vielfältigen Errungenschaften des Nationalleaders hat Präsident Ilham Aliyev während seiner Amtszeit große Fortschritte und Entwicklungen in politischen, wirtschaftlichen, sozialen und militärischen Bereichen erzielt. Aserbaidschan hat sich zu einem Land entwickelt, das die Abläufe strategischer, politischer und wirtschaftlicher Prozesse in der Region beeinflussen kann. Im Einklang mit den nationalen Interessen wird eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit mit den meisten Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft gepflegt. Dank der von unserem Staatsoberhaupt definierten erfolgreichen Entwicklungsstrategie gehört die aserbaidschanische Wirtschaft zu den schnellstwachsenden der Welt.

Der größte Wunsch des Nationalleaders, der unserem Land neues Leben schenkte, war die Befreiung der besetzten Gebiete und die Wiederherstellung der territorialen Integrität. Auch diesen Wunsch setzte Präsident Ilham Aliyev um. Im Jahr 2020 führte der glorreiche 44-tägige Vaterländische Krieg unter der Führung des Präsidenten und siegreichen Oberbefehlshabers Ilham Aliyev zur Beendigung der Besatzung, zur Vertreibung des Feindes von unseren Gebieten und zur Wiederherstellung unserer territorialen Integrität. Der historische Karabach-Sieg unter der Führung von Präsident Ilham Aliyev ist für immer in die Heldengeschichte unseres Volkes eingegangen. Die Befreiung von Schuscha – der Krone Karabachs und seinem schlagenden Herzen – wurde als Tag des Sieges in unsere Geschichte eingetragen. Zwei Tage später wurde die Besatzungsmacht Armenien gezwungen, das Kapitulationsdokument zu unterzeichnen. Damit setzte Aserbaidschan selbst die 27 Jahre lang nur auf dem Papier bestehenden Resolutionen des UN-Sicherheitsrats um.

In den bereits befreiten Gebieten kehrt das Leben zurück. Umfangreiche Wiederaufbau- und Renovierungsarbeiten werden in den befreiten Gebieten durchgeführt. Unter direkter Leitung und Aufsicht von Präsident Ilham Aliyev wird das Programm „Große Rückkehr“ erfolgreich umgesetzt. Alle Maßnahmen zielen darauf ab, den Lebensstandard des aserbaidschanischen Volkes weiter zu verbessern und eine wohlhabendere Zukunft zu schaffen. Neben Infrastrukturprojekten werden in den befreiten Gebieten Wohnkomplexe und Schulgebäude gebaut und in Betrieb genommen; neue Grundlagen werden gelegt. Auf diesem Land, auf dem jede Ecke Geschichte und Heldentum atmet, kehrt das Leben zurück – diesmal auf dauerhaften, ewigen und festen Grundlagen.

Diese Arbeiten demonstrieren die Stärke, Macht und wirtschaftlichen Möglichkeiten Aserbaidschans. Ein weiteres Ereignis, das die Stärke unseres Landes zeigte, fand am 19. und 20. September 2023 statt. Die von den Aserbaidschanischen Streitkräften gestarteten lokalen Antiterrormaßnahmen zur Säuberung Karabachs von illegalen armenischen bewaffneten Gruppen und zur Auflösung der dortigen Marionettenregierung endeten in kurzer Zeit mit großem Erfolg. Mit der Entwaffnung der illegalen armenischen bewaffneten Gruppen und der Erklärung der Selbstauflösung des Marionettenregimes stellte Aserbaidschan seine Souveränität über das gesamte Gebiet wieder her. Heute weht die dreifarbige Staatsflagge Aserbaidschans stolz in allen Städten und Regionen unseres Landes. Unter der Führung eines weisen, vorausschauenden und entschlossenen Leaders hat unser Volk mit dem historischen Sieg im 44-tägigen Vaterländischen Krieg der ganzen Welt erneut gezeigt, dass die Unabhängigkeit Aserbaidschans unerschütterlich, ewig und unwiderruflich ist!

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva postet Beitrag zum Tag der Wiederherstellung der Unabhängigkeit
  • 18.10.2025 [11:13]

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva postet Beitrag zum Tag der Wiederherstellung der Unabhängigkeit

Gerichtsverfahren gegen armenische Staatsbürger wird mit Verkündung von Dokumente fortgesetzt
  • 17.10.2025 [15:58]

Gerichtsverfahren gegen armenische Staatsbürger wird mit Verkündung von Dokumente fortgesetzt

Präsident: Aserbaidschan fördert auf internationaler Bühne harmonische Beziehungen zwischen verschiedenen Kulturen
  • 17.10.2025 [15:03]

Präsident: Aserbaidschan fördert auf internationaler Bühne harmonische Beziehungen zwischen verschiedenen Kulturen

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan war historisch ein einzigartiger Ort, an dem verschiedene Zivilisationen aufeinander trafen
  • 17.10.2025 [14:58]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan war historisch ein einzigartiger Ort, an dem verschiedene Zivilisationen aufeinander trafen

Präsident Ilham Aliyev: Asiatischer ICAPP-Kulturrat ist wichtige Plattform für Förderung interkulturellen Dialogs auf dem Kontinent
  • 17.10.2025 [14:42]

Präsident Ilham Aliyev: Asiatischer ICAPP-Kulturrat ist wichtige Plattform für Förderung interkulturellen Dialogs auf dem Kontinent

4. Sitzung des Asiatischen Kulturrats der ICAPP in Baku
  • 17.10.2025 [14:29]

4. Sitzung des Asiatischen Kulturrats der ICAPP in Baku

Fotoausstellung „Explore Azerbaijan“ in Peru eröffnet
  • 17.10.2025 [12:05]

Fotoausstellung „Explore Azerbaijan“ in Peru eröffnet

Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum „Tag der Stadt Füsuli“ VIDEO
  • 17.10.2025 [01:05]

Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum „Tag der Stadt Füsuli“ VIDEO

Stellvertretender Premierminister Samir Scharifov trifft ICAPP- Delegation
  • 16.10.2025 [21:15]

Stellvertretender Premierminister Samir Scharifov trifft ICAPP- Delegation

Erste Vizepräsidentin Aserbaidschans Mehriban Aliyeva besucht Vatikanische Apostolische Bibliothek

  • [12:59]

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva besichtigt Restaurierungsfortschritte am Petersdom

  • [12:43]

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva nimmt gemeinsam mit Familienangehörigen an einer Baumpflanzungszeremonie in den Vatikanischen Gärten teil

  • [12:25]

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva postet Beitrag zum Tag der Wiederherstellung der Unabhängigkeit

  • [11:13]

34 Jahre seit der Wiederherstellung der staatlichen Unabhängigkeit Aserbaidschans

  • [09:00]

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva trifft Präsidentin des Governatorats der Vatikanstadt

  • [01:26]

Erste Vizepräsidentin Aserbaidschans Mehriban Aliyeva trifft mit Staatssekretär des Vatikans zusammen

  • [00:54]
Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva trifft Papst Leo XIV VIDEO

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva trifft Papst Leo XIV VIDEO

Aserbaidschan bei 6. Islamischer Arbeitsministerkonferenz in Doha vertreten

  • 17.10.2025 [20:00]

Ausschreitungen: Notstand für Perus Hauptstadt angekündigt

  • 17.10.2025 [19:00]

Aserbaidschanische Ringer treten bei U23-Weltmeisterschaften 2025 an

  • 17.10.2025 [16:56]

Drei aserbaidschanische Ringer vertreten Aserbaidschan im Weltserie-Finale

  • 17.10.2025 [16:53]

Aserbaidschan nimmt an der Internationalen Wasser-Konventionsveranstaltung in Genf teil

  • 17.10.2025 [16:51]

China verzeichnet Anstieg visumfreier Einreisen um 48,3 Prozent im dritten Quartal

  • 17.10.2025 [16:16]

Gerichtsverfahren gegen armenische Staatsbürger wird mit Verkündung von Dokumente fortgesetzt

  • 17.10.2025 [15:58]

Präsident: Aserbaidschan fördert auf internationaler Bühne harmonische Beziehungen zwischen verschiedenen Kulturen

  • 17.10.2025 [15:03]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan war historisch ein einzigartiger Ort, an dem verschiedene Zivilisationen aufeinander trafen

  • 17.10.2025 [14:58]

Präsident Ilham Aliyev: Asiatischer ICAPP-Kulturrat ist wichtige Plattform für Förderung interkulturellen Dialogs auf dem Kontinent

  • 17.10.2025 [14:42]

Aserbaidschan und VAE genehmigen umfassendes Wirtschafts-Partnerschaftsabkommen

  • 17.10.2025 [14:31]

4. Sitzung des Asiatischen Kulturrats der ICAPP in Baku

  • 17.10.2025 [14:29]

Aserbaidschan steigert Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen

  • 17.10.2025 [13:42]

Japans Ex-Premier Murayama ist tot

  • 17.10.2025 [13:15]

Aserbaidschans Kelagayi in Washington präsentiert

  • 17.10.2025 [12:50]

Fotoausstellung „Explore Azerbaijan“ in Peru eröffnet

  • 17.10.2025 [12:05]

Champions-League: Bayern-Frauen gewinnen 2:1 gegen Juventus Turin

  • 17.10.2025 [11:40]

Ölpreise an den Weltbörsen gesunken

  • 17.10.2025 [11:10]

Preis der aserbaidschanischen Ölsorte Azeri Light unter 64 Dollar gefallen

  • 17.10.2025 [11:03]

Goldpreis ist auf dem Weltmarkt um 74 Dollar gestiegen

  • 17.10.2025 [10:46]
Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum „Tag der Stadt Füsuli“ VIDEO

Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum „Tag der Stadt Füsuli“ VIDEO

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva besucht Europas größtes Kinderkrankenhaus Bambino Gesù VIDEO

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva besucht Europas größtes Kinderkrankenhaus Bambino Gesù VIDEO

Erste Vizepräsidentin Aserbaidschans inspiziert aktuellen Stand der Restaurierungsarbeiten an der Basilika Sankt Paul vor den Mauern im Vatikan VIDEO

Erste Vizepräsidentin Aserbaidschans inspiziert aktuellen Stand der Restaurierungsarbeiten an der Basilika Sankt Paul vor den Mauern im Vatikan VIDEO

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva trifft Erzpriester der Päpstlichen Basilika Sankt Paul vor den Mauern im Vatikan VIDEO

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva trifft Erzpriester der Päpstlichen Basilika Sankt Paul vor den Mauern im Vatikan VIDEO

Restaurierungsprojekt der Katakomben von Commodilla im Vatikan eingeweihtAserbaidschans Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva nimmt an der Eröffnungszeremonie teil VIDEO

Restaurierungsprojekt der Katakomben von Commodilla im Vatikan eingeweiht
Aserbaidschans Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva nimmt an der Eröffnungszeremonie teil VIDEO

Stellvertretender Premierminister Samir Scharifov trifft ICAPP- Delegation

  • 16.10.2025 [21:15]

Vor Selenskyj-Besuch: Telefonat zwischen Trump und Putin

  • 16.10.2025 [21:02]
Dokumente zu wirtschaftlichen und ökologischen Schäden durch armenische Besatzung vor Gericht geprüft VIDEO

Dokumente zu wirtschaftlichen und ökologischen Schäden durch armenische Besatzung vor Gericht geprüft VIDEO

Kein Land in der EU steht so sehr im Fokus von kriminellen Hackern wie Deutschland

  • 16.10.2025 [20:16]

Aserbaidschan und Israel diskutieren Perspektiven der Gesundheitskooperation

  • 16.10.2025 [20:00]

Britischer Forscher: Arbeiten in Karabach sind ein Modell für die ganze Welt

  • 16.10.2025 [19:38]

Baku veranstaltet Woche der italienischen Küche

  • 16.10.2025 [18:41]

Aserbaidschanische Armee hält Generalproben für Militärparade zum Siegestag ab

  • 16.10.2025 [18:08]

Aserbaidschan exportiert mehr als 330 Tausend Tonnen Methanol

  • 16.10.2025 [17:44]

La Liga: Bei welchem Top-Star Zidane "Gänsehaut" bekommt

  • 16.10.2025 [17:39]

Weltwetterorganisation meldet stärksten je gemessenen CO₂-Anstieg in der Atmosphäre

  • 16.10.2025 [17:36]

In Thüringen sollen 1,6 Millionen Bäume gepflanzt werden

  • 16.10.2025 [17:19]
Präsident von Aserbaidschan nimmt Beglaubigungsschreiben der neu ernannten Botschafterin Frankreichs entgegen VIDEO

Präsident von Aserbaidschan nimmt Beglaubigungsschreiben der neu ernannten Botschafterin Frankreichs entgegen VIDEO

Aserbaidschan und China führen gemeinsame robotergestützte Operation durch

  • 16.10.2025 [16:53]

Lebensmittelkonzern Nestle will 16.000 Stellen abbauen

  • 16.10.2025 [16:35]
Präsident Ilham Aliyev empfängt neuen ägyptischen Botschafter zur Übergabe seines Beglaubigungsschreibens VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt neuen ägyptischen Botschafter zur Übergabe seines Beglaubigungsschreibens VIDEO

Neue niederländische Botschafterin in Aserbaidschan überreicht Präsident Ilham Aliyev ihr Beglaubigungsschreiben VIDEO

Neue niederländische Botschafterin in Aserbaidschan überreicht Präsident Ilham Aliyev ihr Beglaubigungsschreiben VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt Exekutivdirektorin von UN-Habitat VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt Exekutivdirektorin von UN-Habitat VIDEO

Präsident Ilham Aliyev nimmt Beglaubigungsschreiben der neu ernannten Leiterin der Vertretung der Europäischen Union in unserem Land entgegen VIDEO

Präsident Ilham Aliyev nimmt Beglaubigungsschreiben der neu ernannten Leiterin der Vertretung der Europäischen Union in unserem Land entgegen VIDEO

Der Goldpreis steigt weiter

  • 16.10.2025 [15:03]

Ölpreis an Börsen zugelegt

  • 16.10.2025 [14:27]

Khankendi: 3. Nationales Städteforum Aserbaidschans setzt seine Arbeit mit Paneldiskussion fort

  • 16.10.2025 [12:38]
Naturjuwel von Astara – Dorf Sım VIDEO

Naturjuwel von Astara – Dorf Sım VIDEO

Ein Ort, an dem sich Natur und Kreativität vereinen – Latschin VIDEO

Ein Ort, an dem sich Natur und Kreativität vereinen – Latschin VIDEO

Preis von Azeri Light legt zu

  • 16.10.2025 [11:21]

Guinness-Rekord: Dieser Mann hat 2253 Namen

  • 16.10.2025 [11:15]

Aserbaidschan und Korea erörtern militärische Zusammenarbeit

  • 15.10.2025 [20:50]

Iranische Schiffe treffen in Aserbaidschan zur Teilnahme an der gemeinsamen Übung AZIREX-2025 ein

  • 15.10.2025 [20:42]

Soldaten der aserbaidschanischen Armee nehmen an der Übung „Eternity-2025“ teil

  • 15.10.2025 [20:31]

Aserbaidschan und Niederlande erörtern Themen von bilateraler und multilateraler Bedeutung

  • 15.10.2025 [20:11]

Ramil Hasan zum neuen Generalsekretär der TURKPA gewählt

  • 15.10.2025 [19:32]

Aserbaidschan und OSZE erörtern aktuellen Stand und Zukunftsaussichten der Zusammenarbeit

  • 15.10.2025 [19:14]

Präsident Ilham Aliyev: Entscheidung, 13. Tagung des Welt-Städteforums in Baku auszurichten, ist ein Zeichen für Aserbaidschans Beitrag zu internationalen Urbanisierungsprozessen

  • 15.10.2025 [18:58]

Aserbaidschans Präsident: Ausrichtung des 3. Nationalen Städteforums in Khankendi hat besondere Bedeutung

  • 15.10.2025 [18:49]

Präsident Ilham Aliyev: Stadtplanung ist vorrangige Richtung in nationaler Entwicklungsstrategie Aserbaidschans

  • 15.10.2025 [18:36]

Assistent des aserbaidschanischen Präsidenten trifft Berater des deutschen Bundeskanzlers

  • 15.10.2025 [18:31]

Indonesischer Vulkan spuckt zehn Kilometer hohe Aschesäule

  • 15.10.2025 [18:20]

Formel 1 passt Qualifyingmodus ab 2026 an

  • 15.10.2025 [17:48]
Präsident Ilham Aliyev empfängt OSZE-Delegation VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt OSZE-Delegation VIDEO

Messi mit zwei Assists in seinem "Wohnzimmer"

  • 15.10.2025 [17:27]

Gräfin Anna Divina Beatris: Leylas Arbeit hat mich besonders fasziniert

  • 15.10.2025 [17:21]

Aserbaidschan und Belarus unterzeichnen Kooperationsvereinbarungen

  • 15.10.2025 [16:20]

Unicef rechnet bereits 2025 mit 20 Prozent weniger Geld

  • 15.10.2025 [16:07]

Vor der Küste Venezuelas: US-Armee beschießt erneut Boot mutmaßlicher Drogenschmuggler - Trump: Sechs Männer getötet

  • 15.10.2025 [15:55]

3. Nationales Städteforum in Khankendi

  • 15.10.2025 [14:03]

In Baku findet Aserbaidschanisch–Belarusisches Wirtschaftsforum statt

  • 15.10.2025 [13:31]

Preis von Azeri Light fällt auf dem Weltmarkt um mehr als 3 %

  • 15.10.2025 [12:29]

In Berlin internationale Kunstausstellung „MAMA – Mother Nature“ eröffnet

  • 15.10.2025 [12:09]

Ölpreise an Börsen gesunken

  • 15.10.2025 [11:34]
Im Prozess gegen Ruben Vardanyan Aussagen Ruben Vardanyan wurden angehört VIDEO

Im Prozess gegen Ruben Vardanyan Aussagen Ruben Vardanyan wurden angehört VIDEO

Serbische Delegation besucht Aserbaidschan

  • 14.10.2025 [20:54]

Bevölkerungsstand: Amtliche Einwohnerzahl Aserbaidschans

  • 14.10.2025 [20:36]

COP29-Präsidentschaft stellt Aktualisierung der Roadmap „Von Baku nach Belém – 1,3 Billionen Dollar“ vor

  • 14.10.2025 [19:53]

Aserbaidschanische Schachnationalmannschaft der Männer gewinnt Silber bei der Europäischen Mannschaftsmeisterschaft in Georgien

  • 14.10.2025 [19:49]

Aserbaidschanische Armee führt Maßnahmen zur Umstellung auf den Herbst-Winter-Betriebsmodus durch

  • 14.10.2025 [19:30]

Vorsitzender des Amtes für Muslime im Kaukasus trifft Vertreter internationaler Organisationen in New York

  • 14.10.2025 [18:24]

Parlamentssprecher Aserbaidschans, Pakistans und der Türkei verabschieden Islamabader Erklärung

  • 14.10.2025 [18:15]

Aserbaidschanische, russische und iranische Amtsträger inspizieren Infrastruktur des Internationalen Nord-Süd- Verkehrskorridors

  • 14.10.2025 [17:39]

La Liga: FC Barcelona länger ohne Robert Lewandowski

  • 14.10.2025 [17:24]

FIFA: Historische Niederlage für Brasilien

  • 14.10.2025 [17:17]

Präsident Ilham Aliyev: Es ist erfreulich, wachsende Bedeutung der Ausstellung „Rebuild Karabakh” zu sehen

  • 14.10.2025 [17:05]

Chinas Außenhandel wächst um vier Prozent im laufenden Jahr

  • 14.10.2025 [16:55]

Präsident von Aserbaidschan: Karabach entwickelt sich zu einer nachhaltigen Region des 21. Jahrhunderts

  • 14.10.2025 [16:40]

Energieminister: Handel zwischen Aserbaidschan und Kasachstan im ersten Halbjahr mehr als vervierfacht

  • 14.10.2025 [16:32]

Künstliche Intelligenz: Kalifornien beschließt Regulierung von KI-Chatbots

  • 14.10.2025 [16:26]

Aserbaidschan und Kasachstan unterzeichnen Protokoll zur Handels- und Wirtschaftskooperation

  • 14.10.2025 [16:22]

Parlamentssprecher aus Aserbaidschan, Pakistan und der Türkei besuchen Pakistans Katastrophenschutzbehörde

  • 14.10.2025 [16:14]