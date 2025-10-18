34 Jahre seit der Wiederherstellung der staatlichen Unabhängigkeit Aserbaidschans

Baku, 18. Oktober, AZERTAC

In diesem Jahr feiert der unabhängige Staat Aserbaidschan das 34. Jubiläum der Wiederherstellung seiner staatlichen Unabhängigkeit – eine der rühmlichen Seiten seiner Geschichte.

Wie AZERTAC berichtet, hat der Oberste Sowjet der Republik Aserbaidschan vor 34 Jahren den Verfassungsakt über die staatliche Unabhängigkeit angenommen. Die außerordentliche Sitzung, die am 8. Oktober begann, diskutierte die Angelegenheit vier Tage lang, verschob jedoch die Entscheidung um eine weitere Woche. Schließlich wurde das Dokument am 18. Oktober 1991 in der Sitzung des Obersten Sowjets verabschiedet. Damit wurde der Freiheitswunsch unseres Volkes Wirklichkeit. Um dieses wichtige historische Ereignis noch genauer zu würdigen, wurde auf Initiative von Präsident Ilham Aliyev am 15. Oktober 2021 ein neues Gesetz über den „Tag der Unabhängigkeit“ verabschiedet. Dem Gesetz zufolge ist der 28. Mai als „Tag der Unabhängigkeit“ und der 18. Oktober als „Tag der Wiederherstellung der Unabhängigkeit“ festgelegt.

In den ersten Jahren seiner Unabhängigkeit sah sich Aserbaidschan mit ernsten politischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert. Chaos, Regierungsunfähigkeit und Bürgerkonflikte stellten das Schicksal der Unabhängigkeit in Frage. Doch das aserbaidschanische Volk meisterte auch diese Prüfung mit Würde, zeigte seinen Willen, seine Einheit und Entschlossenheit und sicherte seine Zukunft. Auf ausdrücklichen Wunsch des Volkes kehrte 1993 Nationalleader Heydar Aliyev an die Macht zurück. Er schuf innerhalb kurzer Zeit Stabilität im Land, festigte die Grundlagen des Staatswesens und machte die Unabhängigkeit Aserbaidschans dauerhaft und unwiderruflich. Obwohl der Verfassungsakt über die staatliche Unabhängigkeit am 18. Oktober 1991 verabschiedet wurde, war es vor allem der politische Wille und die Weitsicht von großem Leader, die Aserbaidschan auf den Weg echter Unabhängigkeit führten. Heydar Aliyevs reiche politische Erfahrung, hohe Verwaltungskompetenz und unerschöpfliche Liebe zum Vaterland bewahrten die staatliche Unabhängigkeit Aserbaidschans vor Gefahren. Er beseitigte das Chaos und die Anarchie im Land sowie die wirtschaftliche, politische, moralische und psychologische Spannung in der Gesellschaft. Die unabhängige Republik Aserbaidschan nahm einen neuen Entwicklungskurs auf festen Grundlagen.

Nationalleader Heydar Aliyev, der Aserbaidschan als Rechtsnachfolger der ersten demokratischen Republik des muslimischen Ostens – der Demokratischen Republik Aserbaidschan – erklärte, begann mit der Erkenntnis, dass „die Unabhängigkeit zu bewahren viel schwerer ist als sie zu erlangen“, mit dem Aufbau eines mächtigen Staates. Durch seine unermüdlichen Bemühungen wurde die Stimme Aserbaidschans innerhalb kurzer Zeit auf den Tribünen der einflussreichsten internationalen Organisationen gehört. Heydar Aliyev erklärte mit großem Stolz, dass die Unabhängigkeit ein unvergleichliches Gut sei und eine sehr wichtige Rolle im historischen Schicksal des Volkes spiele. Er machte die Unabhängigkeit Aserbaidschans dauerhaft und unwiderruflich.

Wahre Unabhängigkeit bedeutet auch, der volle Eigentümer seiner Ressourcen zu sein. Am 20. September 1994 wurde der von Heydar Aliyev initiierte riesige Ölvertrag – der „Vertrag des Jahrhunderts“ – unterzeichnet. Damit trat Aserbaidschan zum ersten Mal als Eigentümer seiner Ressourcen auf. Die Beteiligung führender, weltweit anerkannter Unternehmen an diesem Vertrag steigerte die Bedeutung und den Einfluss unseres Landes in der Region. Aserbaidschan schloss sich großen regionalen Projekten sowie dem europäischen und globalen Energiesicherheitssystem an. Seit 1993 legten die Maßnahmen zur Stärkung der staatlichen Unabhängigkeit und gezielte Schritte den zuverlässigsten Grundstein für den heutigen Erfolg Aserbaidschans. Kurz gesagt: Wenn die Unabhängigkeit Aserbaidschans ein historisch notwendiges Ereignis war, dann ist deren Dauerhaftigkeit und Unumkehrbarkeit untrennbar mit dem Namen von Nationalleader Heydar Aliyev verbunden.

Die von Heydar Aliyev vorgegebene strategische Linie zur Bewahrung und Stärkung der staatlichen Unabhängigkeit wird erfolgreich von seinem würdigen Nachfolger, Präsident Ilham Aliyev, fortgesetzt. Dank dieser weitsichtigen und auf nationale Interessen basierenden Politik ist Aserbaidschan heute ein stabiles und starkes Land, das in der Region eine bedeutende Rolle spielt. Basierend auf den vielfältigen Errungenschaften des Nationalleaders hat Präsident Ilham Aliyev während seiner Amtszeit große Fortschritte und Entwicklungen in politischen, wirtschaftlichen, sozialen und militärischen Bereichen erzielt. Aserbaidschan hat sich zu einem Land entwickelt, das die Abläufe strategischer, politischer und wirtschaftlicher Prozesse in der Region beeinflussen kann. Im Einklang mit den nationalen Interessen wird eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit mit den meisten Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft gepflegt. Dank der von unserem Staatsoberhaupt definierten erfolgreichen Entwicklungsstrategie gehört die aserbaidschanische Wirtschaft zu den schnellstwachsenden der Welt.

Der größte Wunsch des Nationalleaders, der unserem Land neues Leben schenkte, war die Befreiung der besetzten Gebiete und die Wiederherstellung der territorialen Integrität. Auch diesen Wunsch setzte Präsident Ilham Aliyev um. Im Jahr 2020 führte der glorreiche 44-tägige Vaterländische Krieg unter der Führung des Präsidenten und siegreichen Oberbefehlshabers Ilham Aliyev zur Beendigung der Besatzung, zur Vertreibung des Feindes von unseren Gebieten und zur Wiederherstellung unserer territorialen Integrität. Der historische Karabach-Sieg unter der Führung von Präsident Ilham Aliyev ist für immer in die Heldengeschichte unseres Volkes eingegangen. Die Befreiung von Schuscha – der Krone Karabachs und seinem schlagenden Herzen – wurde als Tag des Sieges in unsere Geschichte eingetragen. Zwei Tage später wurde die Besatzungsmacht Armenien gezwungen, das Kapitulationsdokument zu unterzeichnen. Damit setzte Aserbaidschan selbst die 27 Jahre lang nur auf dem Papier bestehenden Resolutionen des UN-Sicherheitsrats um.

In den bereits befreiten Gebieten kehrt das Leben zurück. Umfangreiche Wiederaufbau- und Renovierungsarbeiten werden in den befreiten Gebieten durchgeführt. Unter direkter Leitung und Aufsicht von Präsident Ilham Aliyev wird das Programm „Große Rückkehr“ erfolgreich umgesetzt. Alle Maßnahmen zielen darauf ab, den Lebensstandard des aserbaidschanischen Volkes weiter zu verbessern und eine wohlhabendere Zukunft zu schaffen. Neben Infrastrukturprojekten werden in den befreiten Gebieten Wohnkomplexe und Schulgebäude gebaut und in Betrieb genommen; neue Grundlagen werden gelegt. Auf diesem Land, auf dem jede Ecke Geschichte und Heldentum atmet, kehrt das Leben zurück – diesmal auf dauerhaften, ewigen und festen Grundlagen.

Diese Arbeiten demonstrieren die Stärke, Macht und wirtschaftlichen Möglichkeiten Aserbaidschans. Ein weiteres Ereignis, das die Stärke unseres Landes zeigte, fand am 19. und 20. September 2023 statt. Die von den Aserbaidschanischen Streitkräften gestarteten lokalen Antiterrormaßnahmen zur Säuberung Karabachs von illegalen armenischen bewaffneten Gruppen und zur Auflösung der dortigen Marionettenregierung endeten in kurzer Zeit mit großem Erfolg. Mit der Entwaffnung der illegalen armenischen bewaffneten Gruppen und der Erklärung der Selbstauflösung des Marionettenregimes stellte Aserbaidschan seine Souveränität über das gesamte Gebiet wieder her. Heute weht die dreifarbige Staatsflagge Aserbaidschans stolz in allen Städten und Regionen unseres Landes. Unter der Führung eines weisen, vorausschauenden und entschlossenen Leaders hat unser Volk mit dem historischen Sieg im 44-tägigen Vaterländischen Krieg der ganzen Welt erneut gezeigt, dass die Unabhängigkeit Aserbaidschans unerschütterlich, ewig und unwiderruflich ist!