Aserbaidschanische Verlage auf der Frankfurter Buchmesse 2025 vertreten

Baku, 22. Oktober, AZERTAC

Die Frankfurter Buchmesse 2025, eine der größten und renommiertesten Buchmessen der Welt, fand in Frankfurt am Main, Deutschland, statt.

Die Messe vereinte tausende Verlage, Autoren, Übersetzer, Buchhändler sowie Vertreter des Kulturbereichs.

Aserbaidschan war bei diesem bedeutenden internationalen Ereignis mit einem großen nationalen Pavillon vertreten, der mit Unterstützung des Kulturministeriums organisiert wurde.

Im Pavillon wurden Werke bedeutender aserbaidschanischer Schriftsteller und Dichter, moderne lokale Publikationen, Beispiele aus der Kinderliteratur sowie Bücher zur nationalen Kultur und zum kulturellen Erbe des Landes präsentiert.

Im Rahmen der Messe führte die aserbaidschanische Delegation mehrere Präsentationen und internationale Treffen durch.

Die Frankfurter Buchmesse gilt als eine der wichtigsten Veranstaltungen der globalen Buchbranche und bringt über 4.000 Teilnehmer aus mehr als 100 Ländern zusammen.