Präsident Kassym-Schomart Tokajew: Aserbaidschan ist ein besonderes Land für Kasachstan – ein brüderlicher Staat

Baku, 21. Oktober, AZERTAC

„Aserbaidschan ist ein besonderes Land für Kasachstan – ein brüderlicher Staat“, sagte der Präsident Kasachstans, Kassym-Schomart Tokajew, bei seiner Rede in der zweiten Sitzung des Obersten Zwischenstaatlichen Rates zwischen Aserbaidschan und Kasachstan.

„Uns verbinden gemeinsame historische Wurzeln, ein reiches geistiges und kulturelles Erbe und letztlich eine ähnliche Mentalität und Sichtweise auf die Entwicklungen. Auf diesem festen Fundament entwickeln wir unsere vielseitige Zusammenarbeit erfolgreich weiter“, betonte Präsident Tokajew.