Treffen des Transportverwaltungsrates des Internationalen Transportforums in Baku

Baku, 25. Oktober, AZERTAC

Am 24. Oktober fand in Baku im Rahmen des aserbaidschanischen Vorsitzes im Internationalen Transportforum (ITF) die Sitzung des Transportverwalungsrates sowie das Treffen des vierten Quartals statt.

In seiner Rede dankte der Generalsekretär des ITF, Young Tae Kim, Aserbaidschan für die hervorragende Organisation des Treffens.

Die Teilnehmer überprüften aktuelle Themen, die auf der Tagesordnung des ITF stehen, und genehmigten die Protokolle der vorangegangenen Sitzungen. Anschließend präsentierte der ITF-Generalsekretär einen Bericht über die Aktivitäten des Forums sowie den Entwurf des Arbeitsprogramms und des Budgets für 2026.

Während des Treffens wurde zudem das Programmdesign für den ITF-Gipfel vorgestellt, der 2026 stattfinden soll.

Abschließend übernahm die Türkei den ITF-Vorsitz für den Zeitraum 2027–2028.