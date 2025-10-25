In Baku Ausstellung „Bildung in Europa“ eröffnet

Baku, 25. Oktober, AZERTAC

In Baku ist die Ausstellung „Bildung in Europa“ eröffnet worden, die von der Delegation der Europäischen Union in Aserbaidschan organisiert wurde. An der zweitägigen Veranstaltung nehmen über 30 Universitäten aus 10 europäischen Ländern teil, die Studienmöglichkeiten für junge Menschen vorstellen.

EU-Botschafterin Marijana Kujundžıć betonte in ihrer Rede bei der Eröffnung die enge Zusammenarbeit mit Aserbaidschan im Bildungsbereich und lud die Jugend ein, „die Chancen der europäischen Hochschulbildung zu entdecken“.

Der stellvertretende Minister für Wissenschaft und Bildung, Hasan Hasanli, verwies bei seiner Rede auf umfassende Reformen im Hochschulwesen seit 2022, durch die die Zahl der Studierenden und staatlich finanzierten Studienplätze deutlich gestiegen sei. Projekte wie die Zusammenarbeit mit dem Französisch-Aserbaidschanischen Universität, der ADA-Universität sowie Partnerschaften mit Hochschulen aus Italien und den USA seien Beispiele erfolgreicher Kooperation.

Die Ausstellung stößt auf großes Interesse der Öffentlichkeit. An beiden Veranstaltungstagen finden kostenlose Informationssessions statt, in denen europäische Universitäten ihre Programme vorstellen.